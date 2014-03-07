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省域经济竞争力苏粤京列前三

2014年03月07日08:59 | 来源：经济参考报
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原标题：省域经济竞争力苏粤京列前三

　　全国经济综合竞争力研究中心福建师范大学分中心6日发布《“十二五”中期中国省域经济综合竞争力发展报告》，结果显示，2012年，江苏、广东、北京三省市位列全国31个省级行政区经济综合竞争力前三甲。

　　具体排名依次是：江苏省、广东省、北京市、上海市、浙江省、山东省、天津市、辽宁省、福建省、四川省、河南省、湖北省、安徽省、湖南省、吉林省、河北省、内蒙古自治区、重庆市、陕西省、黑龙江省、江西省、海南省、山西省、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、贵州省、宁夏回族自治区、青海省、云南省、甘肃省、西藏自治区。(方烨)

(来源:经济参考报)

(责编：方经纶、陈键)
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