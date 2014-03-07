省域经济竞争力苏粤京列前三
2014年03月07日08:59 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：省域经济竞争力苏粤京列前三
全国经济综合竞争力研究中心福建师范大学分中心6日发布《“十二五”中期中国省域经济综合竞争力发展报告》，结果显示，2012年，江苏、广东、北京三省市位列全国31个省级行政区经济综合竞争力前三甲。
具体排名依次是：江苏省、广东省、北京市、上海市、浙江省、山东省、天津市、辽宁省、福建省、四川省、河南省、湖北省、安徽省、湖南省、吉林省、河北省、内蒙古自治区、重庆市、陕西省、黑龙江省、江西省、海南省、山西省、新疆维吾尔自治区、广西壮族自治区、贵州省、宁夏回族自治区、青海省、云南省、甘肃省、西藏自治区。(方烨)
(来源:经济参考报)
(责编：方经纶、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 五部门：在上海自贸区试点暂时进境修理有关税收政策
- 人民网北京7月3日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部、生态环境部、商务部、海关总署、税务总局等五部门印发通知，明确在中国（上海）自由贸易试验区试点暂时进境修理有关税收政策。 通知称，在中国（上海）自由贸易试验区（含临港新片区）的海关特殊监管区域内，对企业自本通知实施之日起自境外暂时准许进入试点区域进行修理的货物实施保税，复运出境的免征关税、进口环节增值税和消费税；不复运出境转为内销的，按要求办理进口手续，以修理后货物的实际报验状态，照章征收进口关税、进口环节增值税和消费税。…
- 评论
- 关注