原标题：现任31位省级纪委书记近2/3为异地空降

现任31位省级纪委书记近2/3为异地空降

本报记者 徐霄桐

作为党内的纪律监察机构，中央纪委以降的各级纪委都肩负着监督党员维护党纪的职责。随着反腐斗争形势的变化，全国31个省份现任省级纪委书记作为一个群体，与他们前一任的省级纪委书记之间有哪些异同？

中青舆情监测室根据官方公开信息，对此进行了梳理分析后发现，与前一任省级纪委书记相比，现任省级纪委书记有更多的人具有组织人事系统和政法系统的工作经历。异地调任或中央空降任职的省级纪委书记的比例，也从前一任的38.7%，上升至现任的64.5%。

现任和前一任平均年龄和学历均相当

甘肃两任省纪委书记均为女性

中青舆情监测室统计发现，现任31位省级纪委书记担纲地方反腐大任时的平均年龄为55岁（西藏自治区纪委书记王拥军的年龄无从查找，故未将其计算在内——记者注）。这比前一任省级纪委书记上任时的平均年龄54.7岁略大。

其中，最年轻的现任省级纪委书记是甘肃省纪委书记张晓兰。她2012年上任时刚刚47岁零3个月。上任时最年长的是湖南省纪委书记黄建国，2011年10月上任时差8个月将满60周岁。

此外，现任31位省纪委书记里有5名女性，是辽宁省纪委书记王俊莲，甘肃省纪委书记张晓兰，江苏省纪委书记弘强，新疆维吾尔自治区纪委书记宋爱荣和海南省纪委书记马勇霞。前一任省级纪委书记中，女性有3名，是黑龙江省纪委原书记李延芝，陕西省纪委原书记王侠和甘肃省纪委原书记蒋文兰。值得一提的是，甘肃省前后两任纪委书记都是女性。

中青舆情监测室对比现任和前一任省级纪委书记的学历分布发现，他们的学历均较高。现任中，本科4人，硕士21人，博士4人，大专1人（王拥军学历不详）。前一任中，本科9人，硕士18人，博士4人。

出自纪委、组织部门、政法系统的人明显增加

上海市纪委书记审计工作经验值得期待

人事腐败是典型的腐败现象，纪委书记熟悉组织人事工作，有利于预防查处人事腐败。同样，对于腐败官员的处理最后需移送司法，有更多的纪委书记具备政法工作经验，也有助于反腐制度化。

中青舆情监测室分析了31位现任省级纪委书记任职前的最后一份工作发现，来自同级纪委、同级组织部门、同级政法系统和从中央调任的分别有5人。由本省或外省副省长调任的有4人。任职前担任地市一把手的仅有甘肃省张晓兰1人。她由庆阳市委书记升任甘肃省纪委书记。其余6人担任省委统战部长、省委常委等职务。

前一任省级纪委书记的相关情况是：来自同级纪委和同级政法系统的均只有3人，没有人来自同级组织部门，由地市一把手升任的有4人，由中央调任的有7人，由副省长转任的有4人，担任其他职务的有10人。

与前一任们相比，现任省级纪委书记中，来自同级纪委、组织部门和政法系统的人数增加明显。

中青舆情监测室还对比了现任和前一任省级纪委书记，在任职前的全部工作履历。

现任31位省级纪委书记在任职前有纪委、组织人事、政法系统工作经历的各有10人，有地级市及以上地方一把手经历的有11人（一些人有多系统工作经历——记者注）。

31位前一任省级纪委书记中，有过组织人事和政法系统工作经历的人数分别只有4人。

值得一提的是，上海市纪委书记候凯，此前长期在国家审计署工作。广东省纪委书记黄先耀在交通部长期任职。北京市纪委书记叶青纯则有国家经贸委工作经验。这些有专业领域知识和工作经验的纪委书记值得期待。

现任中近三分之二为异地空降

前一任61.3%是本地成长

异地为官，通常被认为人情牵绊更少，利益关系更简单。对于省纪委书记的工作来说，人情利益更是大忌，少一分纠葛就少一分掣肘。

中青舆情监测室统计发现，异地任职的情况分为两种，一种如上海市纪委书记侯凯，从中央直接空降地方。宁夏回族自治区纪委书记陈绪国属于另一种。他在湖北省官至省纪委副书记后，2011年6月被调至宁夏“扶正”。

中青舆情监测室发现，侯凯、陈绪国这样的情况在现任省级纪委书记中共有20人，占总人数的近三分之二。本地成长的现任省级纪委书记，共有11人。他们是由所在省份的其他岗位调任至省纪委书记一职的。

前一任省级纪委书记的情况与此迥异。31位省级纪委原书记中，仅有12人是异地空降，占总人数的38.7%，另19人属于本地成长。

前一任中6人上调中央

两人已经落马

中青舆情监测室统计了31个省份前一任省级纪委书记的去向。

其中10人到点退休，6人进入所在省份政协工作，6人上调中央在包括中央纪委在内的部委任职，如河北省纪委原书记张毅目前是国有资产监督管理委员会主任，上海市纪委原书记杨晓渡现任中央纪委副书记。4人在省内担任其他职务，其中包括前不久落马的山西省纪委原书记金道铭。

另有3人被调至其他省份继续担任省级纪委书记。他们是：湖北省纪委原书记黄先耀调任广东省纪委书记，河南省纪委原书记叶青纯调任北京市纪委书记，吉林省纪委原书记李法泉到山东任省纪委书记。

此外，浙江省纪委原书记王华元2009年4月因严重违纪落马，山东省纪委原书记杨传升2010年10月因病逝世。

除王华元和杨传升外，其余29位前一任省级纪委书记的平均任职时间为4.7年。其中，时间最长的是辽宁省纪委原书记王唯众，从1997年至2009年王俊莲接任，他共在任12年。

时间较短的只有1年左右。现任中央纪委副书记杨晓渡在上海市纪委书记的位置上只干了1年半，2012年5月上任，2013年11月卸任离职。比他更短的是陕西省纪委原书记王侠，从2006年5月到2007年5月只有1年。

除这几人外，省级纪委书记的任职时间大多在四五年，也就是说一般会任满一届。

(来源:中国青年报)

(责编：方经纶、陈键)

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