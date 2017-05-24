以供给侧结构性改革全面提升服务外包产业竞争力

近日，商务部会同有关部门印发了《国际服务外包产业发展“十三五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》以推进服务外包供给侧结构性改革为主线，围绕全面提升产业竞争力，提出了“十三五”时期我国服务外包产业的发展目标、重点任务和保障措施，是今后几年我国服务外包产业发展的指导性文件。

一、统筹谋划服务外包产业实现新跃升

产业发展基础进一步夯实。经过“十二五”时期的努力，我国服务外包产业持续快速发展，形成了以服务外包示范城市为主体的产业发展体系，总规模达到千亿美元，企业数量超过3万家，吸纳大学生就业470多万人。产业发展的质量效益不断提高，知识流程外包比重稳步提升至1/3以上，服务外包执行金额超过1亿美元的企业超过120多家。产业国际交流合作不断深化，承接离岸服务外包规模稳居世界第二位，国际市场拓展至近200个国家。总体来看，服务外包在稳增长、调结构、促就业中的作用不断增强，为加快转型升级和竞争力提升奠定了重要基础。

积极谋划产业发展跃上新台阶。在新一轮科技革命和产业变革推动下，服务全球化深入发展、不可逆转，服务外包发展空间广阔，但市场竞争将更趋激烈，对创新驱动发展能力提出了更高要求。《规划》提出，“十三五”时期服务外包产业发展要扩大规模，提质增效，2020年企业承接离岸服务外包合同执行金额超过1000亿美元，进一步促进高技术含量、高附加值服务外包业务比重提高，做强服务外包市场主体和载体平台，全面提升产业竞争力。面对新形势，《规划》也聚焦服务经济，明确了产业发展的新使命。新常态下，我国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化，制造业服务化和服务业现代化趋势强化，加速推进服务经济，将进一步释放国内服务市场潜力。《规划》更加强调离岸业务和在岸业务的协调发展，通过大力发展服务外包，引领和带动现代服务业发展，对我国由贸易大国向贸易强国迈进提供有力支持。

二、深入推进服务外包供给侧结构性改革

牢固树立和贯彻落实新发展理念，积极推进服务外包供给侧结构性改革的关键是优化服务供给体系的结构，提升服务供给体系的质量。《规划》在重点任务中专门做出了论述。

一是针对服务外包产业发展的新趋势，加强技术创新和融合发展。在大数据、物联网、移动互联、云计算等技术创新和应用推广的大背景下，服务外包跨界融合发展趋势明朗、特征鲜明。《规划》提出，要鼓励不同领域融合发展，提升产业发展的信息化智能化水平，进而促进产业发展提质增效。

二是以产业转型升级和市场需求为导向，明确了“十三五”期间服务外包发展的重点领域。与以往不同的是，在按照传统的信息技术外包、业务流程外包和知识流程外包三大类别明确了12大重点发展领域之外，《规划》特别提出要大力推进信息技术解决方案服务、文化创意服务等综合性服务外包。这样的安排正是突出体现了数字技术驱动下服务外包产业发展的融合化、智能化、数字化、标准化新趋势。

三是着眼于改善服务供给的质量，《规划》提出要突出优势领域、关键领域和新兴领域。发挥我国人力资源丰富的基础优势，进一步提升劳动密集型服务外包业务竞争力。《规划》同时强调，要着力发展高技术、高附加值的综合性服务外包，其目的就在于要推动服务外包产业向产业链、价值链、供应链的高端延伸，提高在全球专业化分工体系中的地位。事实上，高技术、高附加值业务也是服务外包引领带动现代服务业发展，支持贸易强国建设的必然要求。

三、全面提升服务外包产业竞争力

服务供给体系优化最终要落实到产业竞争力的提升。服务外包的固有特征和发展阶段决定了，全面提升产业竞争力的核心就是要实现创新驱动，关键要素是人才，标准化发展是必由之路，市场主体是直接表现，体制机制和政策创新是根本保障。

一是壮大服务外包市场主体。企业是产业竞争力的最直接体现，当前我国服务外包市场主体表现为企业群体数量庞大与产业组织结构分散并存的基本特征，是产业发展面临的突出问题。《规划》提出，未来几年要要鼓励服务外包企业专业化、规模化、品牌化发展，要从研发创新、商业模式和管理模式创新等，推动服务外包企业提高业务质量和水平。在此基础上，《规划》提出，要培育一批影响力大、国际竞争力强的龙头企业，一批规模显著、优势突出的大型企业，一批富有活力、特色鲜明的中小型企业，从而形成更加合理的产业组织结构。《规划》提出，要鼓励政府和企业发包，特别是工业企业要打破“大而全”“小而全”的一体化生产格局，购买专业服务，服务外包企业应抓住机遇，充分发挥国内市场效应，强化能力建设，加快提升自身竞争力。

二是构建服务外包创新驱动发展新格局。正是在新科技和产业变革推动下，服务外包才得以快速兴起。经过10多年的不懈努力，服务外包产业由小变大，不断汇集各类资源要素，逐渐发展成为“大众创业、万众创新”的新蓝海。新形势下，服务外包产业要实现由大向强转变，全面提升竞争力务必要增强创新驱动发展能力。《规划》提出，要从营造包容性创新环境、加强创新创业平台建设、完善创新创业服务体系、强化集成创新能力、创新业务领域拓展等方面系统推进，激发全社会的创新活力和潜力，形成技术引领、跨界融合、创新驱动的服务外包发展新格局。

三是打造服务外包可持续人才供应链。众所周知，丰富的人力资源是近年来我国服务外包产业发展的基础支撑。但不可否认的是，人才特别是高层次、复合型人才又是我国服务外包产业全面提升竞争力、加快转型升级的短板。《规划》围绕人才引进、培养、培训，突出强调创新合作方式，建立长效机制，汇集高校、企业、培训等多方资源，努力把人力资源优势转变为产业发展亟需的人才优势，打造服务外包可持续人才供应链，夯实我国服务外包产业加快发展的人才基础。

四是促进服务外包标准化发展。面对数字经济的大发展，各主要国家就相关领域标准和规则的制定展开激烈竞争，努力在全球经贸格局深度调整中占据有利地位。服务外包是数字技术创新和应用推广的重要领域，也是数字经济和数字贸易的有机组成。《规划》提出，要制定一批具有国际领先水平的标准并应用推广，建立和完善服务外包能力、质量和流程的标准体系。《规划》明确指出，支持行业协会制定相关规范和技术标准，建设推广信息技术服务标准ITSS品牌。服务外包的标准化发展既有助于产业的规范发展，也将成为产业竞争力提升的有效途径，同时也助于推动建立服务外包国际标准体系，增强我国的全球标准话语权。

五是创新体制机制和政策支持。体制机制和政策创新，是发挥制度优势，加快提升产业竞争力的根本保障。在示范引领方面，《规划》提出要出台示范城市动态调整办法，加快建设法治化、国际化、便利化的营商环境，形成制度创新和政策创新的高地。在公共服务方面，《规划》提出要加大知识产权执法监管力度，建立服务外包企业信用记录和信用评价体系、行业自律体系，加强智库建设和统计监测等。在组织保障方面，《规划》提出要将促进服务外包产业发展列入国务院服务贸易发展部际联席会议重要议题。在政策支持方面，《规划》提出要完善财税政策，优化资金使用方向和支持方式，引导社会资金加大对承接国际服务外包业务企业的投入；要创新金融服务，着力拓宽企业投融资渠道；要提升便利化水平，着力在监管模式、人民币计价结算，外籍人员出入境和居留便利、简化审批程序等加强政策支持。

四、加快优化服务外包国内国际市场布局

优化服务外包国内国际市场布局是实现发展目标的重要途径。从国内来看，就是要立足服务外包产业发展的现有基础，找准并发挥各地优势，发力供给端，构建以中国服务外包示范城市为主体，结构合理、各具特色、优势互补的产业发展格局。从国际来看，就是要适应服务全球化发展的新趋势，以“一带一路”战略为统领，围绕需求端，构建多元化市场新格局。

积极推进服务外包产业区域协同发展。服务外包示范城市在我国服务外包产业发展中占据主体地位，2015年21个服务外包示范城市承接离岸服务外包合同金额、执行金额在全国的占比分别为88%和87%，示范带动130多个城市积极发展服务外包产业。围绕东部地区的上海、广州和深圳、北京和天津等城市，逐步形成了长三角、珠三角、环渤海及京津冀等服务外包产业发展的集聚区，产业竞争力不断提升，引领辐射作用不断增强。为充分发挥服务外包在国民经济社会发展中的重要功能作用，《国务院关于促进服务外包产业加快发展的意见》（国发〔2014〕67号）提出，统筹考虑东、中、西部城市，将中国服务外包示范城市数量从21个有序增加到31个。2016年扩围后，中西部地区服务外包示范城市增加至13个，区域布局更加均衡。《规划》进一步对区域间产业分工合作做出了新谋划，东部地区要继续实施率先发展战略，积极发展高技术、高附加值的综合性服务外包，着力打造服务外包产业核心区，开展高层次的国际合作，带动中西部发展。中西部和东北老工业基地要结合当地实情，发挥区位、科教资源、人力成本等特定优势，补齐关键基础设施短板，主动对接，加快服务外包产业发展步伐。与此同时，大力挖掘在岸服务外包市场潜力，也成为区域协调发展的重要着力点。《规划》特别指出，中部和东北地区老工业基地要通引导工业企业加快服务环节外包，提升发展活力、内生动力和整体竞争力。

加快构建国际市场多元化发展格局。当前，全球服务外包市场格局稳中有变。欧美日等发达国家发包业务成熟，在全球服务外包市场仍将居于主导地位。新兴经济体不断释放服务需求潜力的同时，纷纷将承接国际服务外包确立为战略重点，也成为全球服务外包市场的有力竞争者。在“一带一路”战略统领下，优化服务外包国际市场布局，就要针对不同市场，分类施策，推动全方位、宽领域、多层次的互利合作。针对发达国家市场，《规划》提出要加强软件和信息技术、设计、研发、医疗、互联网等高端业务领域合作，提高服务外包高端业务比重。针对“一带一路”沿线国家和地区，《规划》提出通过“装备+服务”、“工程+服务”、境外园区共建、中国服务标准国际化等方式，开展工业、能源、软件和信息技术、文化创意、金融、交通物流等领域服务外包合作，全面提升合作的质量和水平。

“十三五”时期是我国服务外包产业大有作为的重要战略机遇期，是全面提升服务外包产业竞争力的关键阶段。《规划》对未来几年服务外包产业发展做出了系统谋划，各相关部门应相互配合形成政策合力，各地区要在此基础上研究制定符合本地实际的产业发展规划，扎实推进规划各项任务的落实，我国服务外包产业必将进一步做大变强，发展实现新跃升。（作者系商务部国际贸易经济合作研究院 李西林 博士）

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