国务院国资委副主任：央企品牌做强做优做大

国资委全面落实党中央、国务院有关部署，结合国企国资改革有关要求，将品牌作为提质增效升级、助力供给侧结构性改革、实现做强做优做大的重要抓手。印发了加强中央企业质量品牌工作方面的相关文件，进一步加强顶层设计、战略部署和考核评价，积极推动中央企业加大品牌建设工作力度，提高品牌建设能力。

近年来，国有企业特别是中央企业丰富方式方法，多措并举推进品牌建设工作，取得了积极进展。

一是形成了良好的品牌工作氛围， 如中国石油、中国移动、保利集团、华侨城等90%的中央企业开展了品牌战略规划工作，其中94%的企业由“一把手”直接负责。超过一半的中央企业入围首届“中央企业品牌故事大赛”复赛。

二是品牌影响力逐渐增大。如航天科技、航空工业等企业依靠自主研发，打造了“神舟”“长征”等在国际上有一定知名度的自主品牌，高铁、核电、特高压电网等产品品牌已成为国家名片。

下一步，国务院国资委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为主线，逐步建立健全中央企业品牌培育、保护和发展的体制机制，统筹谋划，积极推动中央企业加强品牌建设，打造好“中央企业”这一大品牌，加快做强做优做大，培育具有全球竞争力的世界一流企业。

随着“一带一路”倡议的深入实施和企业国际化进程的不断推进，培育具有国际竞争力的自主品牌，是党中央、国务院和历史赋予我们的光荣职责，是中央企业继续健康发展的必然要求，是满足人民日益增长的美好生活需要的必由之路。国务院国资委将继续引导中央企业坚持以高起点、高标准的自我要求，充分发挥骨干引领作用，立足当前、谋划长远、突出重点、扎实推进，努力开创中央企业品牌建设工作新局面！

《 人民日报 》（ 2017年12月23日 06 版）

(责编：李栋、赵爽)