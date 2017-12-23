高质量发展正扬帆①：中国经济稳中有进全球点赞

【开栏的话】

中央经济工作会议指出：中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展，是保持经济持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求，是遵循经济规律发展的必然要求。

2018年，将是中国经济扬帆驶向高质量发展的关键一年。中国经济主旋律是什么，宏观政策有何特征，供给侧结构性改革将推出哪些新举措，区域协调发展将怎样落实……从今天起，本报将推出《高质量发展正扬帆》系列报道，盘点过去，展望未来。

随着时针逐渐指向年度之交，“盘点2017、展望2018”成为了潮流。今年，全球各主要媒体、金融机构、国际组织轮番点赞中国经济表现，纷纷上调对中国经济增长的预期。事实上，全球对中国经济的信心与肯定，不仅源于中国经济自身所具备的巨大韧性和活力，更源于中国坚持稳中求进的工作总基调，实现了在保持经济合理健康增长的同时，各项改革积极稳妥推进。未来，中国经济将在稳中求进的政策护航下进一步稳中有进，从而为世界经济注入更多活力。

逆势增长贡献大

不久前，联合国发布的《2018年世界经济形势与展望》指出，2017年全球经济增长的1/3依靠中国，5年来中国对世界经济增长的年均贡献率超过同期美国、欧元区和日本贡献的总和。

与此同时，世界银行、国际货币基金组织（IMF）、亚洲开发银行、高盛等国际机构也纷纷上调了对2017年中国经济最终增长的预期。世界银行中国局首席经济学家李伟乔表示，中国政府采取了一系列稳中求进的政策措施，目的是在不明显影响增长的情况下减少宏观经济失衡并控制金融风险。2017年，中国在多条战线都取得了成功，促进了经济再平衡。IMF驻华首席代表席睿德认为，中国经济2017年的表现超出预期，展现出强大的增长韧性并呈现许多新的增长动力，而改革所带来的经济下行压力则应该被理解。

外界的点赞，还要归功于中国经济稳中有进这一最主要特征。而只有在重要改革取得实质性进展的同时，主要经济指标保持合理区间，才能实现“稳”和“进”的辩证统一。

举例来说，钢铁、煤炭、火电等传统产业的“去产能”以及金融与非金融类企业的“去杠杆”时，会产生较大的就业压力，这就对改革的力度、方式、节奏提出了很高要求。最新数据表明，2017年中国31个大城市城镇调查失业率基本稳定在5%左右，城镇新增就业人数超过1300万，占世界新增就业1/3左右，中国成为了世界人口就业率最高的国家。

转型升级良策多

在海尔智能工厂生产线上，每15秒就会诞生一台洗衣机，耗时仅为过去的一半，产品价值却比以前翻了2倍；中铁装备集团自主设计制造的超大直径泥水平衡盾构机集合了机械、电气、液压、传感、信息、力学研究等尖端技术的高精密工程机械，彻底打破了国外厂商的垄断；宏华集团研制的“极光”号极地钻机可在零下50度低温和12级以上强风环境下连续工作，成为中俄亚马尔液化天然气项目的重要组成部分……

“稳中求进的结果是稳中有进。其中，‘稳’是前提，‘进’是目的，‘稳’是为了更好地‘进’，‘进’是为了更高水平的‘稳’。面对国际金融危机后全球经济萧条，中国一方面重视确保自身经济发展与民生改善，另一方面也十分注重进行结构性改革、鼓励创业创新。如今，中国实现了经济中高速增长、重要改革持续深化、民众生活改善、信心不断增强的良性循环。” 上海财经大学经济学院经济学系主任金煜在接受本报记者采访时说。

中国社科院学部委员余永定预计，2018年中国宏观经济政策有望保持连续性、稳定性，同时更加稳妥、更有节奏。其中，积极的财政政策取向不变，稳健的货币政策要保持中性，结构性政策要发挥更大作用，社会政策要注重解决突出民生问题等，都将为供给侧结构性改革创造更为稳定的宏观环境。

合作共赢潜力广

尽管全球经济持续复苏回暖，国际贸易呈扩张态势，但未来世界经济不稳定、不确定性因素较多，回升基础仍然脆弱。在此背景下，中国经济持续保持稳中有进无疑为全球带来了更多希望。

澳大利亚悉尼大学商学院教授汉斯·亨得利希克认为，中国是全球经济增长的主要贡献者，活跃的经济活动为全球创造了大量财富。中国未来的繁荣与中国经济和世界经济的融合密不可分。德国西门子公司首席执行官乔·克泽尔说，中国正在推行的供给侧结构性改革给经济增长提供了新动力，也让西门子等企业在自动化、人工智能等高端制造领域看到巨大机遇。

与此同时，中国积极稳妥对外开放、主动发起“一带一路”倡议，也获得了很多海外工商界人士的高度认可。大家普遍的感受是，稳中有进的中国经济正在为世界各国提供更广阔的市场、更充足的资本、更丰富的产品与更宝贵的合作机会。

“一方面，全球经济虽然初显回暖，但‘以邻为壑’思维依然流行；另一方面，中国与世界经济融合程度不断加深，自身对外开放坚定而有序。因此，中国经济稳中有进将有助于优化全球产业结构，进而对世界经济起到很好的促进作用。”金煜说，未来，中国要进一步练好稳中求进内功，加强金融监管能力，深化财税体制改革，让世界感受到更多稳中求进的力量。

(责编：李栋、赵爽)