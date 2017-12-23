国家外汇管理局：上月中国外汇市场成交17.59万亿元

广州日报讯 （全媒体记者卢梦谦）昨日，国家外汇管理局发布的统计数据显示，2017年11月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交17.59万亿元人民币（等值2.66万亿美元）。
其中，银行对客户市场成交2.23万亿元人民币（等值3374亿美元），银行间市场成交15.36万亿元人民币（等值2.32万亿美元）；即期市场累计成交6.09万亿元人民币（等值9197亿美元），衍生品市场累计成交11.50万亿元人民币（等值1.74万亿美元）。
同时，数据显示，2017年1~11月，中国外汇市场累计成交145.36万亿元人民币（等值21.52万亿美元）。
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