中国力量引领标准制定 全球“5G NR”首发版发布

南方日报讯 （记者/姚翀）22日凌晨，第五代移动通信技术“5G NR”首发版在RAN第78次全会代表们的掌声中正式冻结并发布。与3G、4G标准的制定不同，中国力量引领了此次首版5G NR标准的确立。

首发版是5G新空口技术的基本功能包，应用在仅支持依托LTE的双连接非独立部署的场景，它的冻结和发布是5G标准化又一重要里程碑。

5G新空口，简单通俗地讲就是5G信号在端到端之间的传输。具体到日常的应用场景，大多数情况下都是指5G基站到移动终端即手机之间的传输。

标准的冻结，奠定5G全面发展的基础，使5G的传输有统一的规范。在此之前，5G NR国际标准拟于今年年底完成首版的冻结，随着凌晨首发版的冻结，这一目标可以说是如期实现，在此之后，预期还会有第二版、第三版标准冻结，以完善5G在端到端之间的传输。

从2015年11月启动无线技术场景和需求研究至今，5G NR标准化工作已经历了26个月。

期间，作为全球标准化的中坚力量、中国标准化的领导者，以中国移动为代表的中国力量引领了标准制定。

按照规划，5G新空口标准首发版落地后，下一步，2018年3月将冻结非独立组网（NSA）5G新空口标准。另外，2018年6月完成、9月将冻结独立组网（SA）5G新空口标准。这意味着5G第一版标准将于2018年正式落地。

在相关部门的推动下，5G在中国加速发展，中国将在全球率先落地5G。近期，中国三大运营商均明确了5G外场试验（2018年）、预商用（2019年）以及正式商用的规划，预计2020年将正式实现5G商用。

据预期，中国运营商5G主体投资（主要包括规划期与建设期的相关资本开支）规模将达1.23万亿元，较4G投资规模增长68%。其中，无线主设备投资规模最大，达到6000亿元，占比48.89%，较4G无线设备投资额增长127%，传输主设备投资规模次之，可达2800亿元，占比22.82%，较4G配套传输设备投资额增长44%。

(责编：李栋、赵爽)