支付监管升级：一年百余张罚单近2500万元罚金

易票联支付有限公司因“违反非金融机构支付服务管理规定、银行卡收单业务管理规定”，合计被处罚人民币533.8万元

近年来，第三方支付机构为了抢占支付市场野蛮扩张，违法、违规等乱象频现。与此同时，央行对第三方支付机构的处罚频率和力度明显加强。其中，以支付宝和微信两大支付机构被罚最受关注，而央行对两大巨头的处罚也体现了整治第三方支付的决心。

随着监管升级，大浪淘沙，支付牌照逐渐收紧。据零壹财经零壹智库数据显示，目前央行合计注销了24张第三方支付牌照，其中有19张是在2017年注销的。其中，9家第三方支付公司因为违规不予续展，10家则是由于业务合并被注销。

据不完全统计，2017年以来，央行共开出94张罚单，远高于去年，其中共包含67家支付公司，累计罚款金额约2468万元。

值得关注的是， 2月15日，央行广州分行作出行政处罚决定，易票联支付有限公司因“违反非金融机构支付服务管理规定、银行卡收单业务管理规定”，被没收违法所得1779480.59元，并处违法所得2倍3558961.18元罚款，处罚合计人民币5338441.77元。该公司成为继去年通联支付、银联商务、易宝支付后，又一家被罚百万元的支付机构

罚单同比增3倍

单笔最高被罚533万元

近日，央行再次开出6张支付罚单。卡友支付、杉德支付、深圳瑞银、上海点陌趣、上海盛付通、通联支付6家支付机构，均因银行卡收单业务违规被罚。其中，卡友支付、上海盛付通被罚款6万元，其他4家机构均被罚款2万元。此次被罚的支付机构中，杉德支付曾多次被罚。

《证券日报》记者通过查询央行相关处罚公告发现，杉德支付今年已收到4张罚单。1月18日，杉德支付因未按规定履行客户身份识别义务等原因被处以25万元罚款，对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款；3月15日，因违反支付结算管理规定被警告并处以59万元罚款；9月5日，因违反支付业务规定，被央行上海支行没收违法所得34.91万元，并处以罚款85万元；12月7日，因违反银行卡收单业务相关制度规定，被处以2万元罚款。

根据其官网资料显示，杉德支付注册资金34280万元人民币，由原上海杉德支付网络服务发展有限公司与杉德电子商务服务有限公司、上海斯玛特企业服务有限公司合并组成，专营第三方支付业务及相关软件开发，杉德支付于2011年获央行颁发《支付业务许可证》，获准开展支付业务，并于2016年首批续牌成功。杉德支付主要业务有：预付卡发行与受理、互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

零壹财经零壹智库数据显示，据不完全统计，今年以来，截至12月20日，央行已经开出百余张罚单，约为2016年罚单数量34张的3倍。

可以看出，今年罚单频次和范围明显高于去年。同时，本报记者发现，随行付、杉德支付、银盛支付等均成央行“罚单常客”。其中，随行付频繁因银行卡收单业务被罚。

9月25日，央行呼和浩特中心支行发布行政处罚公告，随行付内蒙古分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定，被责令限期改正，并处3万元罚款；10月30日，随行付因违反银行卡收单业务管理办法相关规定，遭央行银川中心支行行政处罚，罚款1.5万元；11月9日，随行付湖南分公司因违反银行卡收单业务相关规定被处罚3万元；11月14日，随行付山东分公司因违反支付结算业务规定遭央行济南分行罚款6万元。

此外，2017年以来被罚的支付机构中，卡友支付、瑞银信、盛付通都曾多次被罚。

网贷天眼研究员李雪对《证券日报》记者表示，今年以来被处罚的支付公司，主要原因是违反支付业务规定，违反银行卡收单业务管理相关规定，违反反洗钱相关规定等。

行业洗牌和整合

将不可避免

自2016年以来，央行对第三方支付的监管处罚频率和力度明显加强，第三支付机构的违规牌照注销、违规受到巨额罚款等不断见诸媒体。严监管和防风险已经成为央行对第三方支付行业监管的主基调。

投之家CEO黄诗樵则认为，第三方支付乱象主要是由于近年来互联网理财平台的繁荣，互联网支付领域成为支付公司新的增长点，部分公司对于客户没有起到最基本的把关作用，导致普通老百姓遭受欺诈风险。“银行卡收单则涉及套码、切机、二清等问题；另外还有一些诸如备付金挪用，用户信息保护不善的问题等。”他认为，在监管逐步升级的主旋律下，预计还会有相当一部分存量机构也将被逐渐挤出第三方支付行业。

据前述数据显示，今年以来央行分支机构对辖内支付机构已开出将近百张罚单。其中，央行上海分行开出罚单最多。

零壹财经相关研究人员称，“今年，上海分行对支付机构开出36张罚单，处罚原因都是‘违反支付业务规定’。”

据不完全统计，从2011年4月底签发首批第三方支付牌照算起，在过去6年半的时间，央行总计发出了271张支付牌照。2015年8月份，央行注销第一张支付牌照起，结束了第三方支付牌照“只发不撤”的历史。

据零壹财经零壹智库数据统计，目前央行合计注销了24张第三方支付牌照，其中有19张是在2017年注销的。其中，9家第三方支付公司是因为违规不予续展，另外10家则是由于业务合并被注销。

“国内已经有一个较为完善成熟的支付市场，行业资源也逐渐向集中化的方向靠拢，就支付市场本身而言并不需要几百家的支付企业，当前市场的牌照存量反而造成了市场的混乱”，黄诗樵表示，随着监管层对第三方支付领域的强化监管和风险防范的持续，第三方支付市场的洗牌和整合将不可避免，央行也将逐渐加大对支付牌照的注销力度，从而规范第三支付市场。

(责编：李栋、赵爽)