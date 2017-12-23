“互联网+供应链”：电商助力建筑企业降本增效

人民网12月23日电（吕骞 实习生李岳岳） 供给侧结构性改革提出“三去一降一补”五大任务，其中降成本是重要一环。在钢铁行业，以往流通成本较高，钢材从出厂到最终进入用户手中，要经历四、五个环节。如何整合供应链，优化协同能力，是行业发展直面的问题。

日前，苏中建设集团与互联网电商找钢网签署合作协议，双方将在电子商务和物流领域深化合作，探索“互联网+供应链” 建设智慧精准的运营体系。

苏中建设董事长笪鸿鹄表示，如何与互联网相结合，帮企业降本增效转型升级，是产业发展共同面临的问题。供应链的协同效应和整合资源的能力已成为产业的核心竞争力。企业需要借助互联网平台的经验和优势，探索从采购、仓储、物流到加工的优化路径，提高全行业流通水平。

“互联网+供应链”模式如何为企业降本增效？在找钢网首席运营官王常辉看来，要用互联网的优势，不断压缩钢贸交易环节、加快周转效率实现对传统贸易方式的优化。

他举例说，以往一家建筑商采购钢材，通过二级、三级贸易商辗转拿货，不仅钢材采购成本高、不透明，由于贸易次数多还导致货物周转慢、价格不菲。通过互联网电商，可以一站式下单，从钢厂直接发货到工地，压缩采购到物流环节的成本。

据介绍，此次双方协议的内容包括，找钢网将以苏中建设采购需求为原型，打造钢材现货电子商城，为施工企业提供产品和服务。苏中建设优先采购找钢网提供的钢材，优先选用找钢网提供的物流、仓储和加工等服务。

“互联网与供应链深度融合的探索，正从现场变成趋势，钢铁电商与建筑用钢企业加强合作的市场空间广阔。”有业内人士表示， “供需错位”一定程度上是工业化供给无法匹配个性化、分散化的市场需求。“互联网+供应链”的模式改变了传统制造业的经营理念，信息技术与制造业深化合作也是两化融合的具体展现形式。

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