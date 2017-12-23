避免贫困隔代传递：光大证券打出教育扶贫“组合拳”

人民网北京12月23日电 （吕骞 实习生李岳岳）“因病致贫、因病返贫是导致孩子辍学和教师流失，阻碍农村教育发展、人才培养的重要因素。光大证券依托集团资源，以‘证保联动’形式面向对口帮扶贫困县师生，定制‘阳光护苗’、‘阳光园丁无忧’项目。”日前，在光大“阳光关爱”保险扶贫计划签约及捐赠仪式上，光大证券党委书记、董事长薛峰如是说。

薛峰表示，光大证券与湖南新田县、宁夏西吉县和江西兴国县、万安县、寻乌县等5个国家级贫困县签署帮扶合作协议，并做好陕西、贵州两个小学的帮扶工作。2017年，公司与上海慈善基金会合作设立光大阳光公益基金，投入2000余万元用于扶贫及公益项目，探索 “证券+”综合扶贫模式。

根据协议，光大证券筹资近400万元，由光大永明人寿、中国人保财险组建保险共保体，为五省七地贫困县地区师生近40余万人提供总保额110亿元的重大疾病保险保障。同时，光大永明人寿向内蒙古八音乡小海子村1100名乡亲赠送总保额约为3300万元的重大疾病保险，精准对接村民生产、生活实际需求，提供更加充分的风险保障。

据介绍， “证券+”综合扶贫模式致力有效减少贫困地区师生压力，为贫困地区培养人才、增强内生动力、阻断贫困代际传递。

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