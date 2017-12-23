张茅：推进商事制度改革向深度、广度扩展

新华网北京12月23日电 以“中国经济：推动高质量发展”为主题的“2017-2018中国经济年会”在北京举行。国家工商总局局长张茅表示，推进商事制度改革向深度、广度扩展。

张茅表示，目前，投资创业的体制机制障碍仍然突出，开办企业的行政审批依然过多，我国在世界营商环境总体排名还处于中等水平。

“这与我国作为世界第二大经济体的地位还不相适应，要促进市场主体保持较快增长势头，关键是要改革，目的是要放活，要按照“放管服”的改革要求，改革市场准入制度，破除不合理的条条框框。”张茅说。

张茅强调， “要在发挥多证合一改革基础上全面推进证照分离的改革，进一步简化拿到营业执照后的行政审批，目前仍有200多项，数量是很大的，所以使企业拿到照以后无法经营。在完善‘先照后证’的改革，进一步减少市场准入的行政审批，同时提高政府的服务效力，全程电子化，切实缩短开办企业的时间。”

在谈到加强事中事后监管时，张茅表示，“企业要加强健康发展，需要公平竞争，否则就不能优胜劣汰。目前已经出现好的趋势，企业对政府优惠政策的期望在减弱，对公平竞争的期望在增强，这是企业走向成熟的重要标志，是市场经济逐步完善的重要标志，要更相信市场，不要过度迷恋政策优惠。”

张茅强调，针对市场竞争中的突出问题，加大执法力度，不断创新市场监管机制，全面实施“双随机、一公开”监管，加强企业信息公示，信息共享，协同监管和联合惩戒。充分发挥企业信用监管机制的作用，加大竞争执法力度，加强对商标、广告、网络领域的监管，加大打击假冒伪劣，虚假宣传，盗版侵权，互联网新型传销等违法行为，规范市场秩序，净化市场环境，按照审慎监管的原则，对新产业新业态坚持在创新中发展，在规范中完善。

在加强消费维权方面，张茅表示，目前我国消费环境总体向好，但也存在一些薄弱环节，在有些领域存在一些突出问题，假冒伪劣、误导宣传、信息泄露、商品质量、服务问题都是影响消费者信心的重要因素。

张茅表示，要根据消费新趋势和新特点，加强对老年人儿童和农村的市场的监管，加强日常消费领域、互联网等新兴消费领域市场的监管，加强线上线下一体化监管，逐步做到“天下少假”，并完善维权体系，提高百姓的信息。

商标是品牌的重要标志。张茅认为，实现高质量的发展一个重要途径是通过实施商标品牌的战略，打造中国品牌推动质量的变革。

张茅介绍称，美国、欧盟在知识产权密集型的产业，商标密集型产业最多，对GDP和就业的贡献最大。目前我国商标数量第一，每年申请的数量也是第一，今年有将近500万。他表示，明年商标审查周期目标是从今年的8个月压缩到6个月。驰名商标、地理商标、老字号商标为重点。同时要服务“一带一路”，推动中国商标品牌国际化。

在谈到公平竞争审查制度时，张茅表示，“规范政府部门的公平竞争行为，打破行政性垄断，清理废除妨碍统一市场的各项规定和做法，为创新企业，创新创业打开市场的空间，改变一些传统观念，不能只讲产业政策不讲竞争政策，不能只讲对企业的优惠支撑，不讲市场的公平竞争，目前一些部门一些地方仍然处在指定企业发展方向的政策，已经不符合市场经济发展的方向，只能起到事与愿违的结果。”

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