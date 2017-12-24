什么是品牌的创新？创新是要在人们习以为常的地方，去质疑，去改变，去推陈出新，不能墨守成规。一个品牌的创新基因，最重要的环节就是不畏惧，要创新就会有困境，有困境就能蜕变，完成这样的蜕变，创新也就能算是成功了。

首先，要技术创新。要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。马孚科技现在致力于让重型柴油车实现国六排放。这个问题目前有一个全国上下已经达成共识的解决方向，两条路并行，将车辆的尾气排放设备升级到国六标准，以及将柴油升级到国六标准，完成这两个升级，排放也就自然能够达到国六标准了。

经过多年研发，我们拥有了自己的一个创新产品，学名叫做“燃烧速率调节剂”，纽扣一般大小的固体小药片，在燃油燃烧过程中进行催化来实现清洁燃烧。根据检测效果，国四标准的柴油车，用国四标准的柴油，也能轻松实现国六排放。

其次，是观念创新。近几年，空气污染成为城市问题中最主要的一个，引起社会高度关注。我们花这么大力气，就是要让未来的燃油燃烧技术变成开启新的汽车消费模式的钥匙。现在城市交通拥堵使得发动机长时间处于怠速高温状态，不仅增加了积碳的形成，更加速了零部件的损耗；而我们的技术在提高了燃油燃烧效率的同时，更减少了对部件的磨损，从而为消费者节约了维修保养产生的一笔费用，可谓环保、经济双赢。

一个品牌的创新在于从不满足现状，不断超越自我。我们在给广大车主客户带来价值的同时，也紧跟时代步伐、贯彻建设美丽中国的精神，力争实现让大家都生活在蓝天白云之下的伟大理想。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 07 版）

(责编：冯人綦、曹昆)