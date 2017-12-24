稻香村于1773年（也就是清乾隆三十八年）始创于历史名城苏州，至今已经持续经营了244年，是国家首批认证的中华老字号。稻香村苏式月饼技艺是苏州市和江苏省非物质文化遗产，糕点类稻香村商标2013年被认定为中国驰名商标。

说到老字号，又会容易给人一种守旧或跟不上时代的感觉。中华老字号企业怎样才能跟上时代？老字号既需要文化的继承和技艺的传承，更需要创新驱动，勇于舍弃旧的不合时宜，顺应时代，满足消费需求，为人们的幸福生活贡献价值。

坚守继承正能量的工匠精神、精益求精、诚信，这是老一辈经营者、技术传承者的教导。稻香村有一个不成文的规定，糕点师傅忙完手中的活计后要到柜台前帮忙售货，让糕点师傅第一时间了解消费者的反馈，所以能够根据消费者需求不断改善糕点的口感口味。正因为一步步的摸索、改良，稻香村苏式月饼制作技艺不断精进。

老字号要有使命感，作为行业领袖，要有行业的责任与担当，积极开发和使用新的技术、新的经营模式来适应企业的发展、时代的发展。稻香村抓住电子商务发展契机，在电商平台开通自有品牌网络旗舰店，分析利用线上大数据，反推消费者需求，提高消费者对产品及包装的满意度。老字号企业面对新需求的改变，正是我们对创新发展核心竞争力的最好诠释。

从去年开始，稻香村的产品已经迈出国门，出口至20多个国家和地区。下一步，我们将利用网络大数据及食品工业科技前沿成果对海外市场进行细分，进一步满足海外市场需求，将更多中式糕点推向海外市场，使之成为世界流行的糕点美食。

《 人民日报 》（ 2017年12月24日 07 版）

(责编：冯人綦、曹昆)