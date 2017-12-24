原标题：中央企业积极参与“一带一路”建设

新华社北京12月23日电 （记者王希）记者从国务院国资委获悉，“一带一路”倡议提出后，中央企业积极响应，将“一带一路”沿线国家作为海外业务拓展重点，参与投资合作项目1713个，为改善当地民生、促进当地经济社会发展发挥了积极作用。

据了解，按照市场化原则，充分发挥技术、管理和资金优势，中央企业与“一带一路”沿线国家在基础设施建设、能源资源开发、国际产能合作等重点领域开展合作，取得了积极成效。

为提升沿线国家互联互通水平，中央企业参与了一批铁路、公路、通信等重大基础设施项目，有力推动了沿线国家的紧密联系和协同发展；深化能源资源合作方面，央企先后在20多个国家开展了60多个油气合作项目，在参与矿产资源开发中加强技术交流和共享；结合“一带一路”沿线国家产业发展情况，央企加大投资力度，加强国际产能和装备制造合作，多个工业、制造业项目在马来西亚、老挝、印尼等国家成功落地，有效满足了当地经济发展需求。

在“一带一路”建设进程中，中央企业始终注重履行社会责任。例如，坚持本土化发展，有效带动当地就业。数据显示，中央企业目前海外分支机构38.4万名员工中，85％是本地员工，不少企业员工本地化率达到90％以上。

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