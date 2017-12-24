北京产权交易所增资扩股成交额超800亿元

原标题：北交所增资扩股成交额超800亿元

随着国企混合所有制改革走向纵深，产权交易市场成为国企增资扩股引入社会资本的重要渠道之一。日前，记者从北京产权交易所（以下简称“北交所”）获悉，2016年6月24日被国务院国资委授予中央企业增资服务机构资格至今，北交所已挂牌中央和地方国有企业增资项目155项，拟融资金额1215.48亿元，完成增资项目83项，募集社会资金819.83亿元，稳居全国同业机构首位，为服务国有企业混合所有制改革发挥了重要作用。

自2016年7月《企业国有资产交易监督管理办法》公布以来，北交所通过完善交易制度、推出企业增资板、开发增资交易系统、加强内部培训和市场合作、拓展项目推介渠道等方式，全力打造企业增资服务平台，取得显著成效。

2016年7月，招商局华建公路投资有限公司增资项目在北交所挂牌，成为《办法》公布后首个在产权市场亮相的央企增资项目，意味着产权市场服务国资国企改革迈出了重要步伐。今年9月，北京市政路桥股份有限公司增资项目在北交所亮相，通过增资扩股的方式吸纳上海金砖股权投资基金20亿元，旨在通过引入社会资本推动混合所有制改革，为市属国企注入发展新动能。据悉，上海金砖股权投资基金还将与北京市政路桥股份有限公司进一步扩大合作领域和规模，实现互利共赢、共同发展。

值得一提的是，在国有资产流转过程中，北交所积极促进国有资产的保值增值。1至10月，各级国有企业共通过北交所完成506项企业国有产权挂牌转让项目，交易金额512.45亿元，挂牌项目竞价率21.34%。其中，中央企业转让产权419项，交易金额413.85亿元，挂牌项目竞价率21.24%，增值金额69.4亿元，增值率达到19.46%。（记者 范晓）

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