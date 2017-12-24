原标题：国家网络安全产业园区落户北京

在近日举行的首届中国网络安全产业高峰论坛上，工信部、北京市签署合作协议，决定共同打造国家网络安全产业园区。预计到2020年，该产业园区可拉动GDP增长超过3300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2035年，北京将依托产业园区建成我国网络安全产业“五个基地”，即国家安全战略支撑基地、国际领先的网络安全研发基地、网络安全高端产业集聚示范基地、网络安全领军人才培育基地和网络安全产业制度创新基地。

去年赛门铁克等10大国际网络安全企业平均营收约合人民币83亿元，平均增长21%。我国企业的追赶脚步也在加快。2016年我国网络安全产业规模达到344.09亿元，较2015年增长21.7%，预计2017年的增长率更会高达32.85%。去年国内10家上市网络安全企业的业绩创下新高，总营收超过了146亿元，增幅约为35%。

“2016年《网络安全法》等一系列重大文件相继发布，为我国网络安全技术创新和网络安全企业做大做强提供了宝贵机遇。”中国信通院院长刘多说，我国网络安全企业实力有了较大提高，超过30家企业年度营收过亿，态势感知、监测预警、云安全服务等新技术、新服务不断涌现，以产品为主导的产业格局正向产品和服务并重转变。

工信部副部长陈肇雄分析，与我国网络设施、融合应用、个人信息等安全保障需求的迅速扩大相比，我国网络安全技术产业的支撑能力仍然不足，产业规模有待进一步扩大。为了培育壮大网络安全产品服务市场，有关方面将引导通信、能源、金融、交通等重要行业、重要领域加大关键信息基础设施网络安全投入，促进网络安全产品服务应用普及，加快产品服务的迭代创新和演进升级。

市经信委主任张伯旭表示，北京市已经形成了网络安全企业的聚集区，国内主要网络安全企业半数注册在北京，其中6家年收入规模超10亿元，工信部、北京市合作打造国家网络安全产业园区，将开启国内网络安全产业创新发展的新阶段。（记者 赵鹏）

(责编：朱江、王政淇)