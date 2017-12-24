上海2017年预计新增减税降费超500亿元

从上海市财政局获悉：今年以来，上海有关部门积极落实包括营改增试点在内的国家各项减税降费措施，取得了良好的改革成效，2017年预计新增减税额330亿元、降费175亿元，切实降低了企业负担，进一步提升了上海的营商环境。
今年1月份至10月份，上海营改增试点合计减税961亿元，预计全年减税规模可达1150亿元，与上年相比新增减税310亿元。同时，上海全面落实简并增值税税率，涉及企业约9.3万户，预计将整体减轻税负约2亿元。
为了支持中小企业发展，上海积极落实将小微企业享受所得税优惠政策范围从应纳税所得额30万元提高到50万元、将科技型中小企业研发费加计扣除比例从50%提高到75%等减税措施，上述两项政策合计减轻上海企业税负约17.7亿元。
据上海市财政局局长过剑飞介绍，按照中央和上海市委、市政府有关减低企业负担的统一决策部署，上海市财政局积极会同物价等部门从全面贯彻落实国家政策要求和深化开展地方收费清理规范两个层面，推进落实2017年度行政事业性收费降负规范清理工作，取得了符合预期的良好效果。2017年上海市财政局牵头或参与出台的降费措施减负规模约175亿元。
过剑飞说，行政事业性收费清理对上海优化科学合理的财政收入结构起到了积极的促进作用。经过历年持续清理规范，上海已成为全国范围内非税收入占地方一般公共预算收入比重最低的地区。
为进一步优化营商环境，明年上海还将结合探索自贸区建设，进一步为企业减负。“我们结合正在拟议中的自贸港建设，积极研究相关的税制安排，报请国家相关部门批准，允许上海按照国际通行的税制规则，在减轻企业税负方面做出进一步的努力。”过剑飞表示。（吴凯）
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