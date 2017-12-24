原标题：“营改增”让黑龙江企业减负增效

“以前支付给其他金融机构的清算手续费、发卡服务费不能抵扣进项税额。营改增后，这两部分费用也可以抵扣了。”黑龙江省大庆市农商银行财务人员付春说，“随着全行业增值税链条的打通，日常生产经营的税负不断减轻。购进的设备、房屋租赁费、办公室装修费、物业管理费、员工差旅费、车辆停放服务费、劳动力外包服务费等很多服务支出，也实现了抵扣”。

全面推开营改增试点以来，“只减不增”的目标在黑龙江省已全面落地。一年来，全省38.3万户试点纳税人中，税负下降户数比例达到99.1%。四大行业及进一步细分的26个小行业税负全部下降。营改增正给试点纳税人带来实实在在的减税效益。

近几年，金融企业竞争激烈，此次营改增正是促进金融业发展、服务实体经济的途径，营改增使企业享受到政策红利，降低了企业负担，缓解了金融企业的压力。一年来，全省6412户金融企业实现减税4.65亿元，总体减税面达96.6%。

全面实施营改增后，由于对货物劳务各环节增值部分课税并实施进项税额抵扣，引导企业健全从采购供应到内部管理到市场营销全链条管理机制，倒逼企业规范财务管理，用税制改革推进各个行业规范有序发展。双鸭山市长山公司正是营改增的典型受益者。为尽快适应新税制的要求，该企业内部专门进行优化，相应调整和修改内部管理程序和系统，规范对增值税发票开具和使用环节的管理，并且先后将物流、仓储和研发等非核心辅助性环节分离出来，成立独立公司，分别核算，有效降低了经营成本。该公司负责人表示，增值税链条的全面打通，推动了企业经营的专业化分工，区域产业结构得到持续优化。

黑龙江俄速通国际物流有限公司主要从事海上、航空、陆路国际货物运输代理业务，在哈尔滨运营中俄跨境电商航空专线，打造了一条由揽收网络、集货仓网络、物流仓储管理系统、跨境物流、客服呼叫中心组成的对俄跨境电商物流服务体系。公司的发展得益于国际运输服务等出口服务适用增值税零税率的税收政策，企业享受到了进项税退税政策。一年来，该公司免税收入2.56亿元，有力促进企业扩大再生产。

营改增后金融、保险等行业与传统产业之间链条得以畅通，有效降低了企业融资门槛，将工业企业融资成本转化为进项税抵扣，支持工业特别是新兴产业和高新技术产业的快速发展。阳光农业相互保险公司是一家专注农业保险的金融企业，2017年共承保黑龙江省和广东省粮食作物面积8500万亩。国税部门针对该企业业务和服务龙江农业发展角度，从免税项目和应税项目入手，从增值税基本原理、免税和应税项目核算、进项税额抵扣等方面开展矩阵式辅导，使企业真正做到“基本原理搞清楚、优惠政策能享受、会计核算须健全、进项税额尽抵扣、财务管理全优化”，进而降低企业成本支出，促进企业发展。据统计，2017年5月份至12月份，该企业缴纳增值税1448万元，与缴纳营业税相比减少199万元。预计2017年缴纳增值税2280万元，与缴纳营业税相比可减少310万元。（倪伟龄）

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