原标题：中央共安排文化遗产保护相关资金约656亿元

受国务院委托，文化部部长雒树刚12月23日向第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议作关于文化遗产工作情况的报告。报告显示，我国不断强化基础性工作，为文化遗产保护传承利用提供有力支撑，着力加大经费、人才、科技等方面保障力度，夯实文化遗产工作基础。

在增加财政投入方面，2013年以来，中央共安排文化遗产保护相关资金约656亿元，其中安排资金525.9亿元用于支持全国重点文物保护单位维修保护、中央级文博单位免费开放、非物质文化遗产保护等工作。中央预算内投资已安排130多亿元，用于支持地市级博物馆等公共文化设施、国家级文化和自然遗产保护利用设施、全国红色旅游经典景区基础设施等项目建设。

在持续加强人才队伍建设方面，我国加强文化遗产学科建设，目前相关本科专业点共有251个，在校生总数约3.6万人。我国还实施了文博人才培养“金鼎工程”和戏曲艺术人才培养“千人计划”。

在建立健全相关协调和评估工作机制方面，我国分别建立了文物安全、古籍、非物质文化遗产等工作协调机制，努力建立健全文化遗产工作绩效评估制度。

在文化遗产科技工作方面，我国建立了文物保护国家工程技术研究中心，设立了古籍、非物质文化遗产领域的文化部重点实验室。文物预防性保护科技取得进展，文物保护修复共性、关键技术填补部分行业空白，天空地一体化遥感考古等技术取得突破，技术标准群初步形成。（张雪）

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