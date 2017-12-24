2017－2018中国经济年会聚焦高质量发展

人民网北京12月23日电 （记者李琰）由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库共同主办的“2017－2018中国经济年会”23日在京召开。中国国际经济交流中心理事长曾培炎出席会议。有关部门与地方领导、专家学者、企业家和智库代表约300人出席会议。中国国际经济交流中心常务副理事长魏礼群主持会议。

本届年会主题是“中国经济：推动高质量发展”。会议深入学习党的十九大精神，认真贯彻落实中央经济工作会议的各项任务和部署，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，聚焦高质量发展要求，围绕党的十九大后中国发展、提高供给体系质量、创新引领发展、形成全面开放新格局等重大议题展开热烈讨论。

会议认为，当前国际经济形势仍然复杂多变，世界经济回暖迹象日渐明显，以数字经济为代表的新经济发展迅猛，但也存在新的不确定性,包括美国经济政策的外溢效应。从国内看，党的十八大以来，在经济发展新理念的引领下，供给侧结构性改革扎实推进，今年以来经济增速止跌趋稳，经济转型迈出实质性步伐。但发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决。

会议指出，习近平新时代中国特色社会主义经济思想是我们今后经济发展的指导。要坚持稳中求进的工作总基调，做好全面贯彻党的十九大精神开局之年的经济工作。

会上，来自中财办、国家发展改革委、科技部、人民银行、国家工商总局以及新华社、国务院发展研究中心、中国国际贸易促进委员会等单位的领导、专家介绍了有关情况。

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