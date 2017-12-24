金光荣：优秀品牌需要有社会责任这一品牌基因

浙江德胜旅游开发有限公司董事长金光荣出席论坛。

人民网12月24日电 新时代孕育新动力，新供给催生新品牌。由人民日报社主办的2017中国品牌论坛近日在北京举行，本届论坛主题为“新时代 新供给 新动力”。

打造品牌强国，是推动高质量发展的题中应有之义。今年起，每年5月10日设立为“中国品牌日”。《关于开展质量提升行动的指导意见》也将中国品牌国际竞争力显著增强作为主要目标之一。近年来，人民日报高度重视并积极致力于中国品牌的宣传报道和宣介推广，先后推出了“中国品牌·中国故事”“中国品牌好声音”等专栏，为我国品牌建设和发展鼓与呼。

文化是推动创新的不竭源泉，也是打造品牌的必备要素。品牌本身就是一种文化，是社会文化的构成部分，又推动着社会文化的发展，坚持以文化引领品牌建设和发展，以文化提升品牌的档次和水平。浙江德胜旅游开发有限公司董事长金光荣应邀出席了此次活动。

金光荣介绍，品牌的成长有其自身的发展规律，既有沿着天赋基因传承的一面，也有因内外部环境发生变化后引发的基因变异而催生的品牌进化。品牌拥有区别或领先于其他竞争对手的独特基因，是形成并实现企业可持续增长的动力源泉。浙江德胜旅游开发有限公司就是基于崇尚自然、报效家乡的品牌基因所创造的，至今也没改变这个初衷。

德胜旅游在当地发起创新特色小镇建设，让品牌根基夯实。利用千年古村落、百亩古樟林、千亩梯田等人文自然资源，与相邻的横店影视城形成优势互补，建立影视基地，用自然风光激活经济，开拓了影视文化产业发展之路。创新资源整合，加快品牌基因复制与扩张。文化产业的“集聚化与国际合作纵深化”，让德胜与多家全国知名的文化、影视、影像出版等行业精英企业强强联手，跨界整合，达成战略合作，成功推出文化传媒产业互动生态链平台系统。创新营销模式，让品牌动起来。文化产业的发展必须依托“互联网+”，“无论环境怎么变，营销的本质都是一样。

品牌基因的创造与社会责任密切相关。金光荣说，品牌由低到高分为三个不同的层面，即知名度、美誉度、忠诚度。优秀的品牌是需要有社会责任这一品牌基因的。优势的品牌必须能够改变人类的物质生活和精神生活，成为社会公众或消费者不可或缺的一部分。一个企业在拓展业务与赚取利润的同时，有一个更值得追求的社会义务方面的目标。对这种目标的追求，可以使消费者对企业和品牌产生强烈好感，加强消费者与品牌之间的关系，增加消费者的忠诚度。德胜旅游在品牌的打造上，创新社会责任感。坚定奉行“倡导公益慈善事业，关爱少年儿童成长，履行企业公民责任，助推社会和谐进步”的发展宗旨，为提升社会弱势群体的生活福祉、攻坚脱贫做出贡献，继而推动中国公益慈善事业的健康、迅速发展。新时代要树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以转型升级、提质增效为主题，以推动全域旅游发展为主线，加快推进供给侧结构性改革，努力建成全面小康型旅游大国，将旅游业培育成经济转型升级重要推动力。

金光荣说，德胜旅游将继续本着“专业化、精细化”的管理原则，在国家省市相关旅游部门的指导下，以旅游资源的开发、资产整合为重点，加快旅游、健康、文创产业综合开发转型，通过资本市场的运作，将公司打造成为中国旅游市场品牌鲜明、管理规范的专业旅游开发企业；公司继续践行“广结善缘，积善崇德”的慈善发展理念，继续为公益慈善事业做出自己应有的贡献，努力打造中国旅游市场的知名品牌，为建设美丽中国做出更大贡献。（李彦彬）

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