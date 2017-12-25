影像记录2017中国经济 经济发展稳中有进

走过2017，中国经济克难攻坚，稳中有进、稳中提质、稳中向好。

前三季度GDP增长6.9%，增速连续9个季度运行在6.7%至6.9%区间；CPI连续10个月保持在2%以下，物价涨幅温和；工业生产总体平稳，服务业加速增长，结构优化效益提升；国际收支基本平衡，外汇储备规模逐步回升……各项优良“体检指标”告诉我们，中国经济体质更强、活力更足。在世界经济形势扑朔迷离的大背景下，这份成绩单来之不易，令人振奋。

透过这一年的“新答卷”，强烈感受到近五年中国经济的“精气神”。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央准确把握复杂局势，科学判断，正确决策，真抓实干，引领我国经济社会发展取得历史性成就、发生历史性变革：经济实力再上新台阶，当之无愧成为世界经济的主要动力源和稳定器；经济结构出现重大变革，供给侧结构性改革有力推进，新技术、新产品、新业态竞放争妍；全面深化改革大刀阔斧、蹄疾步稳，经济更具活力和韧性；对外开放深入发展，对全球经济发展的影响力、对全球治理的话语权大幅度提升。

回眸辉煌过往，开创更好未来。中国特色社会主义进入新时代，中国经济发展也进入了新时代。高质量发展的新航程上，新发展理念将更闪亮，现代化经济体系将更坚实，人民对美好生活的向往也将得到更充分满足。壮丽景色就在前方，满载信心和期待，中国经济巨轮再起航。

——编 者

2月5日

中共中央、国务院公开发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革 加快培育农业农村发展新动能的若干意见》，这是新世纪以来，党中央连续发出的第十四个指导“三农”工作的一号文件。

3月

国务院正式批复在辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等省市再设立7个自贸试验区。新增自贸试验区主要集中在中西部和东北地区，目的是为了更好地服务西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先和京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设等重大战略。

4月1日

中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略决策，是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。

4月20日

我国自主研制的首艘货运飞船天舟一号成功发射。天舟一号是中国载人空间站正式建设前的最后实战机会，而此次发射也是天舟货运飞船和长征七号运载火箭组成的空间站货物运输系统首次飞行试验。

5月5日

我国首款按照最新国际适航标准研制的干线民用飞机C919在上海浦东国际机场成功实现首飞。我国C919大型客机项目全面进入研发试飞和验证试飞阶段，成功首飞意味着我国实现了民用飞机技术集群式突破，成为世界上少数几个拥有研制大型客机能力的国家。

5月18日

我国首次海域天然气水合物（俗称可燃冰）试采成功。这是我国首次、也是世界首次成功实现资源量占全球90%以上、开发难度最大的泥质粉砂型天然气水合物安全可控开采。勘探显示，南海神狐海域有11个矿体，面积128平方公里，资源储存量1500亿立方米，相当于1.5亿吨石油储量。

6月25日

由中国铁路总公司牵头组织研制、具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组被命名为“复兴号”。“复兴号”中国标准动车组有“CR400AF”和“CR400BF”两种型号，试验时速可达400公里及以上，持续运行时速为350公里。

7月3日

内地与香港债券市场互联互通合作（简称“债券通”）正式上线试运行。“债券通”的推出，有利于以香港为重要中介连接内地和国际债券市场，巩固与提升香港国际金融中心地位，促进香港长期繁荣稳定，稳步推进我国金融市场对外开放进程。

7月7日

港珠澳大桥主体工程全线贯通。港珠澳大桥总长55公里，是连接香港、珠海和澳门的超大型跨海通道，也是迄今世界最长的跨海大桥，其中主体工程由6.7公里的海底沉管隧道和长达22.9公里的桥梁工程组成，隧道两端建有东、西两个人工岛。

9月29日

世界首条量子保密通信干线——“京沪干线”正式开通。当日，结合“京沪干线”与“墨子号”的天地链路，我国科学家成功实现了洲际量子保密通信。这标志着我国在全球已构建出首个天地一体化广域量子通信网络雏形。

11月

国务院金融稳定发展委员会成立，并召开第一次全体会议，强调要坚持稳健货币政策，强化金融监管协调，提高统筹防范风险能力。

12月18日至20日

中央经济工作会议召开,总结党的十八大以来我国经济发展历程，分析当前经济形势，部署2018年经济工作。

图片说明：

图①：安徽六安市舒合村网店店主何林琼在通过电话与客户沟通。

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图②：消费市场持续火爆，北京某商场迎新年景观吸引了很多消费者自拍。

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图③：江苏农垦白马湖农场条块分明的金色稻田。

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图④：广深高铁上的首辆“复兴号”疾驰。

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图⑤：天舟一号与长征七号遥二运载火箭组合体蓄势待发。

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图⑥：第二架C919国产大型客机在上海完成首飞，图为机组人员。

陈 栋摄

图⑦：南海神狐海域天然气水合物试采工程完成海上作业。

朱 夏摄

图⑧：创下多项世界之最的港珠澳大桥。

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《 人民日报 》（ 2017年12月25日 06 版）

(责编：王仁宏、赵爽)