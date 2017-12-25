北京探索行政办公物业服务标准化

经过为期两年的试点，全国首个针对政府行政办公物业服务的标准化试点——“智达基业国家级物业服务标准化试点”近日通过专家组评估验收，这将有助于建立可量化、可评估、可监督的政府物业服务标准体系。
专家认为，试点工作通过向市场购买服务的方式，提供方便贴心的人性化服务。同时，还能推动政府提高机构本身的工作效率，符合转变职能、扶持社会组织、放活市场的现代政府改革方向。
2018春节火车票怎么买？ 一图带你看懂抢票攻略 人民网北京12月14日电 近日，中国铁路客户服务中心发布公告称，全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复为30天。12月12日恢复火车票预售期后，旅客就可以购买元旦火车票。那么…【详细】
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12日起火车票预售期恢复30天 元旦火车票明天开卖 人民网北京12月11日电 铁路客服中心网站昨日发布消息，2017年底全国铁路新运行图编制工作已全部完成，自12月12日起，全国主要干线旅客列车车票互联网、电话订票预售期恢复30天，详情请见各铁路局和车站公告。 这一消息意味着，即将来临的…【详细】