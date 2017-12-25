北京探索行政办公物业服务标准化

经过为期两年的试点，全国首个针对政府行政办公物业服务的标准化试点——“智达基业国家级物业服务标准化试点”近日通过专家组评估验收，这将有助于建立可量化、可评估、可监督的政府物业服务标准体系。

专家认为，试点工作通过向市场购买服务的方式，提供方便贴心的人性化服务。同时，还能推动政府提高机构本身的工作效率，符合转变职能、扶持社会组织、放活市场的现代政府改革方向。

(责编：蒋琪、仝宗莉)