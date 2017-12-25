中共中央国务院对AG600首飞成功的贺电

12月24日，机组人员和工作人员在AG600成功首飞后合影留念。（相关报道见第二版）

新华社记者 梁 旭摄

工业和信息化部、中国民航局、中国航空工业集团公司并参加AG600首次飞行任务的各参研参试单位和全体同志：

在大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600首飞成功之际，中共中央、国务院向参加AG600项目研制任务的全体参研参试单位和人员，表示热烈的祝贺和亲切的慰问！

大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600是我国首次按照中国民航适航规章要求研制的大型特种用途飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。它的首飞成功，标志着我国航空工业特种用途飞机研制能力取得重大突破，是继C919大型客机首飞成功后我国民用航空工业发展的又一个重要里程碑。这是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下我国航空工业发展的最新成就，对于践行新发展理念，实施创新驱动发展战略，推进制造强国和科技强国建设，具有十分重要的意义。

新时代要有新气象新作为。AG600首飞成功只是项目研制中的关键一步，后续任务依然艰巨繁重。希望你们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，大力弘扬航空报国精神，勇攀科技高峰，加快我国大型水陆两用飞行器研制进程，促进国家应急救援航空装备体系建设发展，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦再立新功！

中共中央

国 务 院

2017年12月24日

（新华社北京12月24日电）

(责编：蒋琪、仝宗莉)