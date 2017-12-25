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“一带一路”签署百份国际合作文件

2017年12月25日08:12  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　据新华社北京12月22日电　（记者安蓓）国家发展改革委主任何立峰22日说，中国以“一带一路”建设为重点，开放型经济新体制逐步健全。通过加强政策沟通，已累计与86个国家和国际组织签署了100份“一带一路”合作文件。中欧班列累计开行近7000列，市场化运营水平不断提升。

　　何立峰在当日召开的全国发展和改革工作会议上说，2017年“一带一路”建设取得重大进展。深入开展重点区域、重点国别的产能、投资、数字丝绸之路合作，积极稳妥推进中巴经济走廊建设，蒙内铁路建成运行，匈塞铁路贝尔格莱德至旧帕佐瓦段、阿联酋哈利法港开工建设，汉班托塔港正式交由我国运营。

　　何立峰说，2018年将进一步促进共建“一带一路”合作。推进落实“一带一路”国际合作高峰论坛签署的合作文件，开展重大成果专项督查，努力形成“谅解备忘录－合作规划－项目清单”的良性工作链条。积极推进互联互通、产能合作、数字经济等重点项目建设，加强标准、体系等软联通。

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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