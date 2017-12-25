原标题：“电力天路”累计向西藏输送电量超44亿千瓦时

新华社西宁12月24日电（记者邓万里、骆晓飞）记者从国家电网青海省电力公司获悉，截至12月20日，青藏联网工程已累计向西藏输送电量44.45亿千瓦时，青海电网累计接纳藏中电网外送电量17.37亿千瓦时。

被誉为“电力天路”的青藏交直流电力联网工程东起青海西宁，西至西藏拉萨，全长2530千米，工程平均海拔4500米，是目前海拔最高的直流输电工程。该工程于2011年11月投入运行，实现了西藏电网与西北(青海)电网的联网，结束了西藏电网孤网运行的历史。

国家电网青海检修公司柴达木换流站站长吕良辉介绍，进入秋季后，受季节性水量影响，西藏藏中水电发电量呈下降趋势，青藏联网柴拉直流系统外送日最高功率由410兆瓦减至300兆瓦。随着冬季气温下降和负荷高峰的来临，藏中地区水电已不能满足当地用电需求，藏中电网由外送转为内需。

自11月4日起，青藏联网工程柴拉直流系统对功率输送方向进行了调整，由之前的水电外送改为向西藏地区供电。自此时起至来年丰水期，青藏联网柴拉直流系统将担负起藏中地区主要的供电任务，预计输送电量将占该地区总用电负荷的35%。

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