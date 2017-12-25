原标题：十省份违规举债被问责 财政部加码监管

财政部日前通报了江苏、贵州两省对部分县市违法违规举借地方债的整改处分情况，除责令限期整改，并对71名相关责任人给予不同处分。同时，《证券日报》记者获悉，财政部已组织核查部分市县、金融机构违法违规融资担保行为，发函至10个省级政府和银监会、商务部等部门建议依法问责处理，目前，重庆市、山东省、河南省、湖北省等地，已对相关责任人给予撤职、行政降级、罚款等处分。

“对地方政府违法违规举债全面问责，中央以此宣示遏制地方违规举债的决心。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙昨日对《证券日报》记者表示，特别是近期各部委对PPP违规现象连续发布文件，也表明中央对明年经济增长的前景较为乐观，通过PPP稳增长的压力并不大。

黄志龙表示，过去两年，地方政府违法违规举债的现象层出不穷，特别是地方政府通过PPP、政府购买公共服务等方式举债的现象较为普遍，进一步加大了地方政府债务风险。

审计署23日公布的《财政部关于坚决制止地方政府违法违规举债遏制隐性债务增量情况的报告》指出，地方政府违法违规举债的主要原因有四方面：一些地方党政领导干部政绩观不正确；项目实施责任不落实；一些金融机构推波助澜；违法违规融资行为问责不到位。

报告显示，下一步，财政部将坚决刹住无序举债之风，有效遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，严格落实地方政府属地管理责任，债务人、债权人依法合理分担风险，积极稳妥处置隐性债务存量，坚决打好防范化解重大风险的攻坚战。

黄志龙建议，严格限制预算软约束更明晰的中央企业或地方国有企业过度参与PPP项目，吸引预算硬约束更强的民营企业参与PPP项目；严格限制地方政府PPP等举债项目的资金来源，特别是通过资管计划、信托资金等通道资金进入到地方政府债务，放大金融风险。

(责编：蒋琪、仝宗莉)