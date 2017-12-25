原标题：地方债监管释放高压从严信号 两省问责数十官员

财政部网站日前公示了江苏省和贵州省严肃处理部分市县违法违规举债担保问题的信息。江苏省公示信息显示，2015年至2016年，常州市金坛区，南通市通州区、海安经济技术开发区，淮安市淮阴区、洪泽县，盐城市响水县、阜宁县、建湖县，扬州市江都经济技术开发区、高邮市，镇江市镇江新区、扬中市、句容市，泰州市泰州港核心港区，宿迁市泗阳县等8个设区市的15个县(市、区)共32个项目，涉及地方政府及其所属部门通过信托或资产管理计划等方式违法违规举债担保问题。

江苏省政府对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员共计57人给予了不同程度的处分。贵州省公示信息中也披露了严肃问责处理相关人员的信息。

业内分析认为，财政部此次公示两省问责信息，无疑是对从严规范地方债的再次强调，对违法违规行为的警示，释放出明确的从严信号。

值得关注的是，此次两省问责中的不少官员都是前任官员，这正是“终身问责”制度的体现。“终身问责”和“明确省级政府主体责任”被业内视作规范地方债、防范化解地方违规举债风险的关键之举。

据悉，目前地方违法违规举债担保的形式主要有：一是继续通过融资平台公司，银行贷款、债券类融资工具、信托、保险、资管产品等方式替政府融资，靠政府担保或资金偿还。二是以不合规的PPP、政府投资基金、政府购买服务来变相举债。

财政部预算司有关负责人对《经济参考报》记者指出，此次公示江苏和贵州两省的问责信息，并不是意味着违法违规举债担保问题只在这两个省存在。各地都应该引以为鉴、引起重视。某种程度上说，上述两地省政府能够积极主动发现问题、处理问题、担当问题，问责并公示违法违规行为，即时予以制止。是值得其他省份借鉴学习的，希望能够对其他省起到正面激励的作用。

事实上，目前对违法违规举债担保启动核查问责的并非以上两省，目前财政部专员办已经和地方政府展开大范围的核查。近期包括浙江、重庆、陕西、广东等都以省委省政府名义下发了相关规范文件。

今年以来，从全国金融工作会议，到中央政治局会议，再到7月28日的国务院常务会议，高层会议多次都提到“地方债”，释放严管信号。财政部层面，从地方债监管文件密集出台，到曝光并问责了数起地方违法违规举债案例，对违法违规举债担保行为也一直保持高压态势。

据财政部预算司有关负责人介绍，我国已经形成地方政府债务管理和监督的“闭环”制度体系。具体包括：实行地方政府债务限额管理；将地方政府债务全部纳入预算管理；发行新增地方政府债券；发行地方政府债券置换存量政府债务；完善地方政府专项债务管理；建立风险预警和应急处置机制；构建地方政府债务常态化监督机制；坚决查处违法违规融资担保行为并公开曝光等。

(责编：蒋琪、仝宗莉)