财政部：两省严肃处理违法违规举债担保问题

人民网北京12月25日电 据财政部官方网站消息，财政部日前公示江苏省和贵州省严肃处理部分市县违法违规举债担保问题的信息，财政部表示，对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果，发挥典型案例警示作用。

江苏省严肃处理部分市县违法违规举债担保问题 及时防范化解地方债务风险

按照有关法律法规和中央巡视有关要求，经财政部驻江苏省财政监察专员办事处核查确认，前期财政部向江苏省函告该省部分市县存在违法违规举债担保问题，并依法提出了处理建议。江苏省高度重视，要求相关设区市政府尽快核实、严肃处理、配合做好核查工作，常州、南通、淮安、盐城、扬州、镇江、泰州、宿迁8个设区市政府按照要求立即启动了问责程序，对相关责任人员进行了严肃问责处理，防范化解财政金融风险，并于近期向财政部反馈了处理结果。现将有关情况通报如下：

违法举债问题及整改情况

2015-2016年，常州市金坛区，南通市通州区、海安经济技术开发区，淮安市淮阴区、洪泽县，盐城市响水县、阜宁县、建湖县，扬州市江都经济技术开发区、高邮市，镇江市镇江新区、扬中市、句容市，泰州市泰州港核心港区，宿迁市泗阳县等8个设区市的15个县（市、区）共32个项目，涉及地方政府及其所属部门通过信托或资产管理计划等方式违法违规举债担保问题。

截至目前，上述违法违规举债担保问题已经全部纠正。

相关责任人问责处理情况

江苏省政府根据经核实的违法违规举债担保事实、整改结果、造成影响、相关人员责任等情况，按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，该省对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员共计57人给予了不同程度的处分。其中：一是给予时任泗阳县副县长、城南新城党工委书记李某，时任洪泽县副县长王某，时任通州区财政局局长张某，时任淮阴区财政局局长万某，时任国宇实业有限公司法人代表、泗阳县财政局信息中心副主任骆某5人行政开除处分；二是给予时任淮安园兴投资有限公司董事长徐某、洪泽县城市资产经营有限公司副总经理陈某2人行政撤职处分；三是分别给予50人行政降级、记大过、记过、警告、诫勉谈话、提醒谈话等处分。

贵州省处理部分市县违法违规举债担保问题 严肃财经纪律

按照有关法律法规规定和中央巡视要求，经财政部驻江苏省、宁波市、贵州省财政监察专员办事处核查确认，前期财政部向贵州省函告该省部分市县存在违法违规举债担保问题，并依法提出了处理建议。贵州省高度重视，召开专题会议对相关工作作出安排部署，要求举一反三，严肃财经纪律，严格依法按规定办事，防范化解财政金融风险，并于近期向财政部反馈了处理结果。现将有关情况通报如下：

严肃问责处理相关人员

（一）问责处理涉及违法违规举债担保承诺行为的黔东南自治州镇远县人民政府有关责任人。

其中：一是给予镇远县副县长（原县财政局局长）夏某降级处分；二是给予镇远县县长茹某、原常务副县长袁某、原副县长吴某记过处分；三是对原县金融办副主任张某诫勉谈话；四是约谈县委书记刘某，作批评教育。

（二）问责处理涉及违法举债担保的铜仁市碧江区有关责任人。

其中：一是对碧江城市建设开发投资有限公司总经理孙某作撤职处理；二是对原分管领导碧江区原区委常委、常务副区长杨某通报批评；三是约谈区财政局局长杨某。

（三）给予遵义市汇川区、黔东南州凯里市、黔西南州兴义市等5名责任人行政处分。

其中，一是给予遵义市汇川区区委常委、常务副区长王某，遵义市国家经济技术开发区财政金融处处长、汇川区财政局局长胡某行政记过处分；二是给予黔东南州凯里市副市长李某，黔西南州兴义市政府金融办副主任（主持工作）徐某，黔西南州兴义市财政局人秘股股长赵某警告处分。

集体约谈相关单位负责人

贵州省高度重视部分市县违法违规举债担保问题。省政府对涉及的相关市县政府分管负责同志、财政局负责同志进行了集体约谈，责令相关市（县）政府严肃认真如实回复，不隐瞒、不应付、不敷衍、不回避，以高度负责的态度如实客观地反映情况。严格按照《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，依法行政、依法理财、依法举债，正确处理举债和发展的关系。

(责编：李楠桦、仝宗莉)