周广军：老字号要有使命感 不能一味沉溺于品牌优越感之中

人民网北京12月25日电 新时代孕育新动力，新供给催生新品牌。由人民日报社主办的2017中国品牌论坛近日在北京举行，本届论坛主题为“新时代 新供给 新动力”。

打造品牌强国，是推动高质量发展的题中应有之义。今年起，每年5月10日设立为“中国品牌日”。《关于开展质量提升行动的指导意见》也将中国品牌国际竞争力显著增强作为主要目标之一。近年来，人民日报高度重视并积极致力于中国品牌的宣传报道和宣介推广，先后推出了“中国品牌·中国故事”“中国品牌好声音”等专栏，为我国品牌建设和发展鼓与呼。稻香村食品集团股份有限公司总裁周广军应邀参加了论坛，并接受了多家媒体的采访。

稻香村于1773年（也就是清乾隆三十八年）始创于历史名城苏州，至今已经持续经营了244年，是国家首批认证的中华老字号。稻香村苏式月饼技艺列为苏州市和江苏省非物质文化遗产，糕点类稻香村商标2013年被认定为中国驰名商标，去年稻香村品牌评估价值112.34亿元。

苏州自古便是富庶之地，明清时代经济文化特别发达，当时苏州特别的人文及经济环境产生了以用料考究、做工精细、口味细腻多样的苏式帮派的糕点，是我国糕点三大帮式之一。后来特别是民国时期随着经济交流发展和稻香村品牌的影响，更多地域开设号称稻香村南味糕点店，使稻香村品牌和苏式南味糕点又在各地传播并受到喜爱。各地不同的人文经济差异和各地的特色糕点技艺交流融合，也使得稻香村糕点技艺发展精进。

文化提升品牌。中式糕点既是传统文化的载体，又依托于它而存在。周广军说，老字号的发展，既需要靠匠心传承传统工艺，又需要靠研发适应时代变化。坚守继承正能量的工匠精神、精益求精、诚信，这是我们老一辈不管是经营者还是技术传承者给人们的教导；稻香村有个老称谓就是“把作师傅”。这个把作师傅放在今天就是类似于技术总监的职位。把作师傅的任命是由老一辈的把作师傅在自己带领的学徒中甄选出来的技术一流、人品良善的技艺传承人，经过多年的观察与培养后才能上任。稻香村一直有着清晰的传承谱系，至今已经传承至第六代。另外，稻香村有一个不成文的规定，糕点师傅忙完手中的活计后要到柜台前帮忙售货，这种直接面对消费者的工作形式让糕点师傅第一时间了解消费者的反馈，所以能够根据消费者需求不断改善糕点的口感口味。正因为一步步的摸索、改良，稻香村苏式月饼制作技艺不断精进。

周广军说，老字号要有使命感，稻香村作为行业领袖，要有行业的责任与担当，积极开发和使用新的技术、新的经营模式来适应企业的发展、时代的发展，不能一味沉浸在老字号的品牌优越感中，要勇于去除旧的不合时宜，传承创新，适应当代人消费模式与消费行为的变化。当下，互联网时代兴起，稻香村抓住电子商务发展契机，在天猫、京东、一号店等电商平台开通了自有品牌网络旗舰店，利用线上大数据沉淀，反推消费者需求，提高消费者对产品及包装的满意度，做到线上、线下集聚融合；除此以外，我们开通了线下门店便捷扫码支付、老年卡优惠消费，400电话，12315绿色通道，官方微信、微博等平台等服务，方便沟通，跨屏互动，满足不同年龄顾客的不同需求。这份老字号企业的变与不变，正是对我们创新发展的核心竞争力最好诠释。

稻香村从利于消费者健康新鲜、及时便利和个性化需求，在营销核心区建设工厂，采用规模化、集团化发展模式，提升效率。食品的特点就是需要新鲜，本身食品的附加值并不高，所以要求运输半径尽量缩短。从这一点考虑，我们将稻香村目前在全国拥有的9家公司、7个大型现代化生产加工中心整合，全国一盘棋，这种布局对我们的整体经营提供了很多便利与保障。

周广军介绍，从去年开始，稻香村的产品已经迈出国门，出口至20多个国家和地区。下一步，我们将用创新的理念与网络大数据及食品工业科技前沿成果对海外市场进行细分，充分合理分析海外市场需求，将中式糕点更多的推出国门，成为世界流行的糕点美食；让源于苏州的稻香村糕点飘香世界；让中华糕点美食文化成为传播中国传统文化的使者，把幸福与甜蜜撒播到世界每个角落！（李彦彬）

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