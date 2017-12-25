最新报告显示：中国商业信心指数创新高

广州日报讯 （全媒体记者全杰）昨日，ACCA（特许公认会计师公会）在广州举办《全球经济形势调查报告》媒体发布会。报告显示，全球会计师对中国的商业信心指数一路飙升，在2017年第三季度末更是创下历史新高，但投资机会是否会增加还有待观察。

调查报告指出，截至2017年第三季度，中国商业信心指数强势回涨到自2011年以来的最高点，超过了30点。如此大幅度的攀升，是其他任何一个区域或国家在2017年都不曾出现的。

调研发现，2017年第三季度末，因为全球经济的复苏带动出口，全球信心指数回归上扬趋势。亚太地区经济信心指数连续三季度增长后再创新高，这很可能与全球出口需求的增加密切相关。

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