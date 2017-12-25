新型融媒体平台 拓展信息文化转播

12月20日，“新时代融媒体创新与发展高峰论坛”在北京举行。此次论坛以新时代和融媒体为纲、以“一带一路”、金融证券、文化艺术、公益慈善等为主题，进行了多层次、跨领域的交流探讨。

中国民主促进会中央委员会副主席、全国政协副秘书长朱永新

就“一带一路”主题，中国民主促进会中央委员会副主席、全国政协副秘书长朱永新做了“融媒体时代下的文化教育事业新发展”的主题致辞，他谈到随着互联网发展应运而生的新媒体极大改变了舆论生存方式和舆论格局，当今社群化的网络方式常常以一个小话题引发出蝴蝶效应。朱永新认为，应该强化政府和新媒体信息平台良性互动，同时要将团结引导新媒体的工作，作为新常态下的工作常抓不懈。

国家信息中心原副主任、中国信息协会副会长李凯谈到国际间的“融合共享与信息互联”，他表示，“一带一路”战略为我国信息产业走出去提供了良好的发展契机，融媒体将中国历史文化与数字技术进行了结合，形成了创新型数字化产品，利用沿线国家数字互联网传播，有利于形成区域性文化认同。他认为，网高科技在移动电视技术方面的尝试和成功范例，将在推动电商贸易、文化交流、政策法规沟通方面发挥十分重要的作用。

民生证券股份有限公司董事长冯鹤年强调，新时代下中国证券业的机遇与挑战并存，中国股票市场和数量突破1.3万亿，如此庞大的主体每时每刻与融媒体产生关系，融媒体联动效益使投资者获取信息速度、数量、质量上都达到了提升。同时，我国证券业的经营模式和业务的形态正在重塑，如何用活、用足融媒体，推动券商转型升级应该注意以下三个方面。首先，健全与完善融媒体信息合规制度，以民生证券为例，公司利用电视、报纸、网站、公众号等媒体对外传播信息必须提前报备，传播过程中不能对标题进行挖掘性修补、删减，这些规定会降低业务速度，但是严格控制了风险；其次，要把融媒体开发成获取客户与业务流量的路途，用一站式综合服务产品持续增加用户的肯定性，最终实现客户价值变现；最后，冯鹤年谈到，要积极运用大数据人工智能技术，分析用户在网站、APP、微信等融媒体上的信息，进行精准营销，提高业务效率。

伴随着中国文化日益成为世界舞台的焦点，艺术作品的交流和传播工作越发突出，正在成为推动文化艺术产业发展与全面升级的重要动力。面对新的时代、新的目标，文化艺术要承担起更大的责任和使命，新时代的文化艺术传播面临着新语境、新表达。

对此，国务院研究发展中心研究员董永裁做了“融媒体时代的国际文化艺术交流与发展”主题演讲，他说，融媒体时代国际文化艺术交流，要针对不同国家、地区、语言习惯，采取不同的形式。比如在推介中国时，可以选择代表中国文化和艺术的书画、瓷器等等，传统媒体往往就一个问题、一个方面去做竞争、打拼，可能成效甚微，甚至是力不从心，但新时代融媒体如果找到好的切入点一定大有可为。

作为此次论坛的主办方，网高科技股份有限公司也从自身维度做了很多践行和尝试，《今日财界》手机电视平台是该公司倾力研发的战略核心项目，它集多种媒体优势于一体，可以满足受众信息获取、内容交付、互动娱乐等全方位的视听诉求。

在本次论坛中，《今日财界》手机电视平台正式发布上线。据悉，《今日财界》手机电视平台是通过手机电视的形式，集电视媒体的直观性、广播媒体的便携性、报纸媒体的滞留性以及网络媒体的交互性于一体。此外，《今日财界》手机电视平台在媒体视窗的基础上，融合了信息引擎、电子商务、社交互动等功能，是一个基于移动互联网及流媒体技术，集内容筛选、整合、生产、推荐及交付于一体的新型融媒体平台。

(责编：赵爽、李栋)