原标题：5G开启无限遐想的新时代：无人驾驶汽车的“氧气”

5G，开启无限遐想的新时代

目前全球正加速向5G时代迈进。10年前智能手机的出现，引发移动数据业务爆炸式增长;展望未来，拥有极高速率、极大容量、极低时延的第五代移动通信技术，将给人们的生产和生活带来更为巨大的变化。

“开启万物互联的钥匙”

近日，华为公司对外发布了5G十大应用场景白皮书。白皮书从行业对5G技术的依赖程度、商业价值、业务成熟度等维度进行评估分析，列举出5G十大最具潜力应用场景，分别为云VR/AR、车联网、智能制造、智慧能源、无线医疗、无线家庭娱乐、联网无人机、社交网络、个人AI助手、智慧城市。

作为下一代移动通信技术，5G传输速率将比4G高出数十倍，以往需要几分钟下载的视频今后一秒钟就能下载完毕。5G不仅将大幅提升移动互联网用户高带宽的体验，更契合物联网大连接、广覆盖的海量应用需求。

正因如此，5G被认为是“开启真正万物互联的钥匙”。

据火山石资本创始合伙人章苏阳介绍，物联网概念自8年前提出以来，许多企业想进军物联网市场，但多年下来收效并不理想，其主要原因在于通信的问题没有解决。随着5G时代的到来，通信能力不再成为瓶颈，今后所有设备都能够通过大带宽、低时延的5G网络紧密连接在一起。

5G将以一种全新的网络架构，实现网络性能新的跃升，开启万物互联、无限遐想的新时代。

万物互联作为5G关键应用场景之一，地位举足轻重。工信部今年发文，要求到2020年，移动物联网基站规模要达到150万个，移动物联网的连接总数要超过6亿，实现全国的普遍覆盖。

“无人驾驶汽车的‘氧气’”

近年来，汽车行业正在向无人驾驶方向进军。一旦无人驾驶汽车大规模上路，其产生的数据与所需要的数据也将与日俱增。

毫无疑问，无人驾驶、车联网能够从5G的优越性能中获益。

今年6月，中国移动、上汽集团和华为共同在上海演示了全球首个基于3GPP 5G技术的自动驾驶和远程驾驶：驾驶员远程遥控30多公里之外的车辆，搭载在车辆上的摄像头通过5G网络,将多路高清视频实时传达到远程驾驶台;驾驶员对车辆的操控信号，通过5G网络瞬时传达到几十公里外的无人驾驶车辆上。

在该次测试中，多路高清视频可及时上传到远程控制端，帮助驾驶员及时准确判断路况;同时，5G网络使车辆控制信号传输时延控制在10毫秒以内，这意味着车速为90公里/小时情况下因时延造成的刹车误差仅为24厘米，车辆在遇到极端危险状况紧急制动时仍可最大限度保证安全。

“5G网络对于无人驾驶汽车就像氧气一般重要。”英特尔5G商业与技术部总经理Rob Topol说，5G网络的负载能力会远远强于4G，网络拥堵状况会大为减少。更重要的是，5G技术会为自动驾驶汽车这类高优先级用户特别考虑，保证汽车控制信号能够一直以足够快的响应速度来传输。

可以预测，车联网将会是5G技术的首发应用，5G的低时延、高可靠是未来智能网联汽车的关键支撑。

垂直场景和企业级市场将被挖掘

5G应用分为个人消费市场和企业市场。在个人消费市场，增强移动宽带(eMBB)将是早期5G网络面向个人消费市场的核心应用场景，5G商用后的主要服务将包括基于4K/8K超高清视频、增强现实(AR)和虚拟现实 (VR)等应用。

除个人消费市场外，企业市场应用也很广泛。中国信通院发布的《中国5G报告》表明，中国、韩国和日本运营商都普遍关注5G能够带来价值的一些重要垂直行业市场。这些行业包括汽车与运输、物流、能源、公共设施监测、安全、金融、医疗保健、工业和农业等，同时明确了这些行业与5G合作培育新业务的需求。

未来，5G技术将从智能手机行业扩展到各个垂直行业，把无线技术运用到垂直行业可以使运营变得更简单，运营方式变得更加多样化。高通工程技术副总裁范明熙近日表示：“随着网络速率的提升，5G将使移动技术在垂直行业得到更广泛的应用。”

中国在5G发展方面处于领先地位，国内三大通信运营商预计最早2019年、最晚2020年正式启动5G网络商用。“开启真正万物互联的钥匙”已握在手中。(半月谈记者 高少华）

(责编：赵爽、李栋)