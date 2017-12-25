原标题：奶粉注册配方超900个 奶粉行业将开启新一轮淘汰

奶粉注册配方超900个 行业将迎竞争新局

□本报记者 常佳瑞

资料图：安徽排查“假奶粉” 中新社记者 张娅子 摄

12月22日，国家食品药品监督管理总局批准10家企业共40个婴幼儿乳粉产品配方注册，至此通过注册的婴配奶粉名单已达到120多家企业的900多个配方。从名单来看，国内企业仍占主要部分，拥有工厂较多的企业占优势。业内专家指出，通过注册的企业将站在同一起跑线迎接1月1日该政策的正式实施，未来各大品牌将在三四线城市充分竞争，2019年下半年起，或将出现市场主导的大量奶粉企业淘汰现象。

国产奶粉占多数

12月22日，国家食品药品监督管理总局在官网上公布了最新一批婴幼儿奶粉配方注册获批的名单，包括来自澳优、完达山、贝因美等10家企业的40个配方获批。

今年8月3日，食药监总局公布了第一批婴儿配方奶粉注册审批名单，截至目前，共有907个奶粉配方通过审批。国家食药监总局副局长孙梅君此前曾表示“国家食药监总局力争今年年底完成约900个配方审批，保证市场供应充足”，随着最新一批名单放出，昭示着该项工作目标已完成。

梳理907个配方可以看出，取得配方注册证书的主要是国内奶粉工厂，海外工厂所取得的配方数量约占20%，剩余的配方数量皆由非进口产品取得。分企业来看，目前通过注册审批、拿到注册配方最多的是贝因美，配方数量达到51个；飞鹤、蒙牛(雅士利)拿到超过30个注册配方；伊利、明一、澳优、雀巢(含惠氏)等拿到超过20个注册配方。

有统计显示，获批配方最多的前5大企业其配方数约占目前获批配方总数比例超过两成，前10大企业则超过45%。根据注册制要求，同一个生产企业(工厂)申请配方数量不能超过3个配方系列共9个产品配方，拥有工厂较多的大企业在获批配方数量方面占据明显优势。

开启新一轮淘汰

有业内人士指出，从目前审批来看，审批比此前预想要宽松，提交审批的企业基本可以审批通过。目前，也有光明、红星等近70家乳企所获配方数量不足10个。根据官方统计，此前我国婴幼儿奶粉市场在售品牌高达2000余种，配方制出台旨在将通过提高行业门槛，净化目前市场上过多过杂的奶粉品牌。

乳业专家王丁棉接受中国证券报记者采访时指出，注册制审批宗旨并非“保大灭小”，随着配方注册制的实行，明年的婴幼儿奶粉市场将切换进入另一条“竞争轨道”。预计2019年年中或2019年下半年开始，将开启一轮由市场竞争主导的淘汰性竞争局面。“注册制后时代表面上看对大企业有利，实质上或将带来更大的压力。配方制的审批相对公平，将大企业和小企业拉回到同一起跑线。”

随着奶粉配方注册制将正式落地实施，此前在三四线市场风生水起的小品牌因未取得足额配方，或被逐渐清退，腾出巨大市场空间，其竞争的激烈程度不亚于近年来一线城市的市场争夺。业内专家预计，注册配方制运行后，奶粉行业将迎来700亿元市场空间。这也为大品牌留足了市场空间，不少企业准备进行渠道下沉，进军三四线市场。

王丁棉指出，三四线市场主要是国产奶粉中小品牌的线下，已经进行了多年的渠道耕作和市场运营，消费者已经对其比较了解，认可度较高。大品牌要参与三四线城市市场的争夺，将会面临难题，譬如价格能否降下来，低线城市购买力比一线城市弱势很多，保留高定价是否会影响走货，以及能否取得当地消费者的认可等。

(责编：赵爽、李栋)