原标题：多部门将联合发力推动质量、效率、动力三大变革

多部门将联合发力推动三大变革

23日，在由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库联合举办的“2017-2018中国经济年会”上，政府经济主管部门领导、经济学家、企业家和智库代表等汇聚一堂，为中国经济发展建言献策。会上，中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，推动质量变革、效率变革、动力变革等三大变革是高质量发展的基本路径，也是做好明年经济工作的重点要求。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。刚刚结束的中央经济工作会议指出，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。

在杨伟民等多位与会权威人士看来，推动质量变革、效率变革、动力变革等三大变革是推动高质量发展的基本路径，虽然是一个长期过程，但是现在开始就要行动起来。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆表示，高质量发展是“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展；是质量第一，效益优先的发展；是供给侧结构性改革为主线的发展；是质量变革、效率变革、动力变革有成效的发展；是供给体系和产业结构迈向中高端，实现供求动态平衡的发展；是经济创新力和竞争力显著增强的发展。因此，明年要按照中央经济工作会议的要求，把推动高质量发展作为确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

要实现质量变革、效率变革、动力变革，就要大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级。科技部副部长王志刚表示，只有加快我国经济向主要依靠知识积累、技术进步和劳动力素质提升的内涵式发展转变，才能为应对我国社会主要矛盾变化开拓更广阔的空间。要发挥科技创新的核心作用，有力支撑供给侧结构性改革，加快实现科技创新成果的重大突破，强化创新人才培养引进，加强创新体系建设，激发全社会创新活力。

此外，营造良好的市场环境，是推动高质量发展的重要保障。国家工商总局局长张茅说，明年要推进商事制度改革向深度广度扩展上取得新突破，促进市场主体活跃发展；在加强事中事后监管上取得新突破，着力维护市场公平竞争，为供给侧结构性改革创造良好市场环境；在加强消费维权工作上取得新突破，更好地服务人民日益增长的美好生活的需要；在品牌战略上取得新突破，推动我国经济发展质量变革；在维护统一大市场上取得新突破，扩展我国经济发展空间。

对于推动三大变革的过程中，货币政策如何定位，中国人民银行副行长易纲表示，未来的发展方向是以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展的质量变革、效率变革、动力变革，提升全要素生产率，而稳健的货币政策和这个阶段有着内在的联系。根据党的十九大对金融工作的部署，一是增强金融服务实体经济的能力，二是健全货币政策和宏观审慎政策双支柱的调控框架，深化利率和汇率市场化改革，健全金融监管体系。

此次年会发布了题为《2017-2018年世界经济企稳向好，需重视防范和化解不确定性风险》的报告。报告认为，2017年，世界经济企稳向好。2018年世界经济向好的趋势将继续，但不确定性风险仍不容忽视。全球经济复苏的风险和不确定性给中国经济发展带来挑战，同时也是中国的战略机遇期。

就此，新华社副总编辑周宗敏说，中国经济的战略选择包括继续推进“一带一路”建设，为实现世界经济再平衡注入新动力；研究制定经济外交的顶层设计，构建全球新型合作伙伴关系的朋友圈；推动形成全面开放新格局，建设开放型世界经济体系；主动作为参与和完善全球经济治理，构建人类命运共同体。

中国贸促会会长姜增伟认为，当前，全球贸易体系发生深刻演变，我国外贸发展同样面临着新的机遇。要推动外贸从数量的扩张向质量提升转变；要从以货物贸易为主，向货物和服务贸易转变；从依靠模仿，向依靠创新创造转变；从大进大出向优进优出转变；从主要依靠传统优势的产品，向更多发挥综合优势转变；从国际产业低端向中高端不断提升。

记者 林远 向家莹 陈炜伟 胡璐/北京报道

(责编：赵爽、李栋)