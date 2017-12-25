原标题：47家国企停牌重组 资本市场成中国产业升级主战场

47家国企停牌重组 1.83万亿并购推动企业转型升级

资本市场成中国产业升级主战场

□记者 吴黎华 北京报道

产业与经济结构的不断优化、企业盈利能力的显著回升、龙头企业的优势进一步突出，成为2017年中国资本市场上市公司的一大突出特征。在即将到来的2018年，在进一步推进国有企业改革，推动中国企业在横向扩展和纵向产业链并购、推动企业转型升级方面，资本市场有望成为主战场。

临近2017年末，多家央企类上市公司密集公告控股股东的改制及更名，从全民所有制企业变更为国有独资企业。12月22日，航天机电公告，中国航天科技集团公司完成公司制改革，企业名称变更为“中国航天科技集团有限公司”。此前，还有中国电信、中核柯基、中国铝业、中船动力、天华院等多家上市公司发布了类似公告。国资委日前透露，目前中央企业集团层面公司制改制方案已全部批复完毕，87家中央企业建立了董事会；混合所有制改革已在重点领域确定了3批50家试点企业，中央企业中已开展混合所有制改革的企业户数占比达68.9%。

2017年是国有企业改革的“施工年”，央企重组加速，混合所有制改革迈出实质性步伐，公司制改革接近尾声。在资本市场，国有企业改革也成为贯穿全年的一大主线。WIND统计数据显示，沪深两市合计1014家国有企业中，目前处于停牌状态的仍然有47家，其中地方国有企业26家，中央国有企业21家，平均停牌时间为61天。这些企业停牌的原因，主要包括“重大资产重组”、“重大事项”“筹划重大资产重组”等。另一方面，数据显示，以最新披露日期计算，2017年以来A股市场共计发生重大重组事件460起(含失败)，涉及交易总金额高达1.83万亿元。上述重大重组事件共涉及A股上市公司435家，其中地方国有企业64家，中央国有企业54家，合计达到了118家。

展望2018年，资本市场将迎来国有企业改革的大年。发改委此前表示，国务院国企改革领导小组前不久审议通过了第三批试点名单，已确定将31家国有企业纳入第三批试点范围，其中既有中央企业，也有地方国有企业。中国企业研究院执行院长李锦表示，在第三批混改试点企业中，地方国企数量明显多于央企，表明混合所有制的试点将由央企向地方国企扩围，混改的重心下移很明显。三批试点企业共计50家，表明混改势头已初步形成。目前联通、东航已经初步形成突破口，进一步突破的局面和势头不会停歇。下一步，有关部门将推动三批试点任务落地见效，加快形成可复制可推广的制度性经验，并加强对地方混改的协调指导，推动形成国有企业混合所有制改革新局面。

近日，证监会党委书记、主席刘士余主持召开党委(扩大)会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议强调，要着力提升服务实体经济能力，更好服务经济高质量发展。加快推进发行制度、并购重组制度改革，深化新三板改革，加大对符合国家发展战略、具有核心竞争力的高新技术企业和新经济新产业的支持力度。2017年以来，通过存量重组和增量优化，推动企业并购重组，在资本市场，服务实体经济的转型升级已经成为主旋律。

证监会副主席姜洋此前表示，今年前10个月，全市场实施并购重组超过2000家次，上市公司并购重组在加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组方面的主渠道作用日益彰显。一年来，国有控股上市公司实施并购重组530余家次，央企和地方国企的资源和产能得到有效整合，产业集中度和核心竞争力不断提升。

天风证券首席经济学家刘煜辉表示，资本市场的灵魂就是整合、并购和重组，中国经济结构转型重构对资本市场而言，映射的就是产业整合并购重组，把资本市场融资能力从已经步入暮年的产业和企业中让渡出来，要么行业集中度提高焕发青春，要么转移给消费升级和新兴产业，要么跨境吸收海外优良基因引入国内。

在海外市场，中国企业的并购交易也十分活跃。普华永道发布的最新报告显示，2017年前三季度，中国企业海外并购交易达572宗，金额977亿美元，接近2014年及2015全年的总和。普华永道中国企业并购服务部合伙人吴可认为，随着供给侧改革进一步深入、国内产业升级及“一带一路”政策的指引，顺应企业战略发展的需求，海外并购在未来几年将呈活跃态势。预计2018年起，中国的跨境并购市场将会变得更加合理和有序，并在2020年前迎来新的高峰。

(责编：赵爽、李栋)