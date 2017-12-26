明年将新增高速公路五千公里

本报北京12月25日电 （记者刘志强）记者从25日召开的全国交通运输工作会议上获悉：2018年我国将新增高速公路通车里程5000公里，新改建国省干线公路1.6万公里，新改建农村公路20万公里，新增通硬化路建制村5000个，新增通客车建制村5000个。新增内河高等级航道达标里程600公里。主要港口集装箱铁水联运量增长15%以上。
2017年，交通运输对促投资促消费稳增长效用明显。行业供给侧改革实现多点突破，政府还贷二级公路收费基本取消，实施公路绿色通道、差异化收费等多项举措，实现降低物流成本880多亿元。公路水路领域，全年预计完成投资2.27万亿元，新改建农村公路28.5万公里；铁路营业里程达到12.5万公里，其中高铁近2.4万公里；公路通车总里程达到477万公里，其中高速公路达到13.6万公里；内河航道里程达到12.7万公里。2017年1至11月，全社会客货运量分别达到170.9亿人和429.8亿吨；快递业务量、业务收入分别达到400亿件、4950亿元。
此外，交通脱贫攻坚先行引领作用日益凸显。贫困地区建成旅游路、资源路和产业路1.3万公里。新增通硬化路建制村1.1万个、通客车建制村8473个。实施普通公路安全生命防护工程13万公里，改造危桥3300座。
《 人民日报 》（ 2017年12月26日 10 版）
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