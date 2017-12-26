国家大气污染防治行动计划 特高压交直流工程全面竣工

记者从今天召开的国家大气污染防治行动计划特高压交直流工程全面竣工大会上获悉：随着上海庙（内蒙古）—山东特高压直流工程今天宣布建成投产，国家电网公司负责建设的纳入国家大气污染防治行动计划的8条特高压交直流工程已经全部投运。

2014年5月，国家能源局提出加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道建设，其中特高压线路有9条，国家电网承建了其中的8条。据介绍，8条特高压工程和酒泉—湖南、扎鲁特—青州特高压直流工程，使得东中部新增跨区输电能力达到8000万千瓦，这相当于每年可使东中部地区减少燃煤消耗1.8亿吨，减排二氧化碳3.2亿吨、二氧化硫88万吨、氮氧化物94万吨，可显著改善该地区的空气质量。

(责编：王仁宏、李栋)