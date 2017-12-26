加强破产审判工作 促进经济高质量发展

新华社深圳12月25日电 25日下午，最高人民法院院长周强在全国法院破产审判工作会议上强调，要深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强破产审判工作，深化供给侧结构性改革，促进经济高质量发展。
周强指出，党的十八大以来，全国法院大力加强企业破产审判工作，为深化供给侧改革发挥了重要推动作用。要进一步统一思想、提高认识，坚持以新发展理念为指导，坚持市场化导向，运用法治方式，建设适应现代化经济体系的破产审判工作机制。要进一步加大“僵尸企业”清理力度，推动完善破产法及相关配套制度，加强破产审判专业化建设，通过信息化建设不断提高审判质效，全面推进破产审判工作实现新发展。
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