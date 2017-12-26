在历史深处书写光荣与梦想

欣欣向荣的蛇口，处处洋溢着希望。

唐蜀全摄（人民视觉）

十九大闭幕不久，国内船厂拿下豪华邮轮订单的消息甫一传开，就成为业界热点。豪华邮轮，造船业“皇冠上的明珠”，是我国之前唯一尚未攻克的高技术船舶产品。拿下订单的，正是招商局集团旗下工业集团公司。

时间的镜头朝前伸，历史的景深往前推。整整145年前，当时还没有设计、造船能力的招商局购入了第一艘机制轮船“伊敦号”，让中国告别了木桨风帆时代。正是从那时起，招商局梦想起航，跨越三个世纪到今天。

撇开表面的流水账，找寻深层的精气神。我们可以嗅到告慰历史的余味——中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，招商局是典型缩影；我们可以听到赢得时代的掌声——改革开放作为实现中华民族伟大复兴的关键一招，招商局是实践范本；我们可以看到一往无前的胸怀——向世界贡献中国智慧和中国方案，招商局是光辉案例。

产生于过去的现在，孕育着伟大的未来。145周年之际，读解招商局，需要以时间节点为坐标，用心回望过去；以历史方位挑重点，留心关键节点；以创业精神谋事业，尽心锻造能力；以实干劲头抓发展，真心拥抱未来。

回望过去，经得起历史检验

问我航程有多远，一八七二到今天。

回望历史，1872年的中国，积弱积贫、列强环伺，被称为一艘“无一处没有伤痕”的破船。在自强求富的洋务运动和实业救国思潮中，大量民族企业得以创办。招商局不是规模最庞大的，也不是地位最显赫的，但当别的企业湮灭于历史烟尘时，唯有招商局经受住了历史的检验，名称延续至今，事业历久弥新。

招商局的创立，担着大抱负。两次鸦片战争的硝烟中，传统航运业受冲击，忠志之士纷纷寻求富强之路。1872年12月，轮船招商局设立，试办中国现代轮运业以求“自强求富、振兴工商、堵塞漏卮、挽回利权”，被认为是洋务运动的标志性事件之一。

招商局的运营，透着大气象。轮船招商局一创办，就迅速组建起中国近代第一支商轮队，打破外国的垄断。1877年，创立不到五年，就成功收购美国旗昌轮船公司，这是历史上中资企业第一次并购外商公司，大大振奋了民族自信心，提振了对中国产业经济的信心。

招商局的发展，有着大格局。轮船招商局创办了中国第一家保险企业仁和保险公司、第一家大型煤矿企业开平矿务局、第一家银行中国通商银行……招商局带动了中国近代一批民族工商企业的兴起，创造了自身第一次辉煌。

招商局的选择，显着大境界。民族大义为重，招商局毫不含糊。抗战时期，为延缓日军进攻，招商局在长江要塞沉船御敌，1937年到1939年共沉船24艘，占自身江海船舶总吨数的40%。

春风助航，飞舟破浪。新中国成立后，招商局继续自己的历史航程，以时不我待、舍我其谁的责任担当，建立了许多标志性、引领性的成就……

“与祖国共命运，同时代共发展，纵观招商局创立的百余年历史，是一部与祖国和民族命运休戚与共的发展史。”复旦大学历史系教授、招商局史研究会副会长朱荫贵教授感慨，作为硕果仅存的百年民族工商企业，招商局基业常青，有其深厚的历史文化底蕴。

关键节点，抓得住时代机遇

一个国家的发展道路是漫长的，但紧要处往往只有几步，改革开放是实现中华民族伟大复兴的关键一招。对一个企业的发展来讲，也是同样的道理。

机会只给有准备的人。历史航程到了20世纪七八十年代，时刻准备着的招商局，在中国实行改革开放的关键节点，抓住了千载难逢的时代大机遇。

“轰！”1979年，招商局在广东省宝安县蛇口公社炸山填海，打响了中国改革开放第一炮，后来这里创办了中国第一个对外开放的工业园区——招商局蛇口工业区。

当时招商局的负责人袁庚后来写道：“爱迪生最初点亮的白炽灯只带来8分钟的光明，但是这短暂的8分钟却宣告了时代的飞跃，世界因而很快变得一片辉煌。”这段富有深意的话，其实也是对招商局在改革开放中独特历史地位的注解。

发展生产，招商局创建了一个母本，示范了华夏大地。1979年后，以蛇口工业区为基础，招商局相继开辟了港口、金融、地产、物流、科技等业务，先后创办了新中国第一家企业股份制商业银行——招商银行、新中国第一家企业股份制保险公司——平安保险公司等。蛇口工业区还培育了华为、中兴、金蝶、南玻等名企，被称为“单位面积培养名企最多的地方”。

思想解放，招商局创立了一个样本，振奋了全国上下。“时间就是金钱，效率就是生命”的观念，至今仍振聋发聩；“空谈误国，实干兴邦”的口号，至今仍催人奋进……市场观、竞争观、信用观、职业道德观等，与社会主义市场经济相适应的新观念，从招商局走向全国。

制度改革，招商局创造了一个范本，带动了神州处处。招商局从20世纪80年代初开始，就面向全国公开招聘人才；打破“铁交椅”，废除领导干部职务终身制；砸破“铁饭碗”，收入与企业经营状况和本人工作业绩挂钩；率先实行养老保险、医疗保险等社会保险制度。这些敢为人先的改革试验，后来在全国推广。

……

有多大担当才能干多大事业，尽多大责任才能有多大成就。示范的带动是惊人的，在招商局打响第一炮的改革开放中，中国实现了跨越式发展；榜样的力量是无穷的，在中国改革开放的伟大实践中，招商局创造了自身第二次辉煌。

锻造能力，赢得了激烈竞争

没有一蹴而就的成功，也没有一劳永逸的成就。之前抓住了机遇，并不意味着后来的航程就浪静波平。今日今时，无论中国经济还是招商局，都是在深水区中流击水、在攻坚期迎难而上。

“沧海横流，方显英雄本色。”面对国际金融危机持续影响和国内经济“三期叠加”的严峻挑战，在中国经济稳中向好的支撑下，招商局始终秉持创业精神，不断锻造能力，实现稳健发展。

顶得住压力。风狂雨急时立得定，方见脚跟。2014年以来，国际海工市场空前低迷，全球海工制造业一片哀鸿。招商工业变压力为动力、危机中找转机，大力拓展新产品和新业务，积极探讨多种交付方式，做实做深产融结合，成绩跑赢大市、好于同行，并在LNG修船、豪华邮轮等高端业务方面实现突破。

释放好潜力。花繁柳密处拨得开，才是手段。招商蛇口和招商地产原本都经营良好，但两家企业同业竞争内耗较大，2015年集团仅用9个月就圆满完成重组，创造了资本市场和国企改革的经典案例。重组后效益大幅提升，利润连上台阶。12月25日，招商公路吸收合并华北高速整体登陆深圳交易所主板上市，其作为国内投资经营里程最长、跨区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商的优势更显。

拿得出魄力。艰难棘手时顶得上，更显本事。中外运长航下属长航油运连年亏损，资不抵债。濒临破产之际，招商局2014年9月对其进行资产重组，实现多赢：长航油运扭亏为盈了，招商局船队跃居全球领先了，银行债权得到保护了。这为2015年12月国务院将中外运长航整体无偿划转招商局集团打下基础。

激发出活力。深度变革中推得动，尤见能耐。二级公司负责人都签订了年度指标、三年任期目标等，没有完成的自动辞退或转岗，不留情面。这只是招商局完善市场化机制的一个方面，市场化的法人治理结构、资本结构、选人用人机制、资源配置方式等，让招商局在市场中如鱼得水，大大提升了竞争力。

每个成功企业的壮大都是与祖国同行的壮美诗行，每个卓越企业的辉煌都是与时代共舞的精彩华章。中国取得历史性成就、发生历史性变革，招商局也取得长足发展。截至2017年上半年，招商局总资产突破7万亿元，央企排名第一，净资产超8000亿元，营收超2500亿元，净利润突破600亿元。

拥抱未来，迈得开转型步伐

凡是过去，皆为序章。十九大报告提出，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。招商局集团提出“建设具有国际竞争力的世界一流企业”战略目标，契合十九大报告“培育具有全球竞争力的世界一流企业”精神。

如何拥抱未来谋发展？“唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。” “历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。”习近平总书记已指明方向。

“‘招商血脉、蛇口基因’的核心内涵正是改革创新，招商人会憋着一股子劲，把视野放大、心胸放宽、思路放远，激发新状态，实现新作为，推动新发展。”招商局集团董事长李建红的话语铿锵有力。

逢山开路有闯劲。无论是实现企业定位从交通、金融和房地产三大主业向实业经营、金融服务、投资与资本运营三大平台转型，还是推动产融结合、产城联动、产网融合和科技创新，招商局都说到更做到。招商局“双创”示范基地累计引入创业企业1480家，其中45家在新三板、创业板上市，带动就业超10万人。

甩开膀子有干劲。12月9日，斯里兰卡政府正式把汉班托塔港移交给招商局运营。这是招商局沿“一带一路”推广“前港—中区—后城”蛇口模式的最新成果，目前已在五大洲20个国家和地区投资了50个港口。吉布提港口项目让总统盖莱动容：“西方人来了100多年，我们国家还这么穷，招商局才来3年，就发生了这么大的变化，让我们看到了希望。”招商局中白商贸物流园创下中白工业园“五个最”——投资最多、规模最大、最早动工、最早完工、最早投运。

久久为功有韧劲。建设世界一流企业就像马拉松长跑，创新转型不能靠短平快，必须做实功、投实钱、用实力，必须蹄疾步稳、久久为功。为此，招商局每年按权益法收入的1%提取投入研发费用，设立50亿元的创投基金，以功成不必在我的胸怀培育创新驱动力。

勇毅笃行有稳劲。招商局步步为营，全力打造的“三个世界一流、四个国内领先”产业群已初步成形。广东自贸区前海蛇口片区作为全国唯一一家企业和政府共同参加建设管理的自贸片区，招商局稳步推进，成果丰硕，截至2017年6月底，累计推出208项制度创新成果，其中全国首创或领先达到67项。

……

眼下，招商局迎来创立145周年；明年，中国迎来改革开放40周年。人是时间的驾驭者，赋予时间意义。宏观，时间的付出，凝结成当代中国宏大深刻的历史性成就和变革；微观，时间的结晶，成就了招商局初步搭建起世界一流企业骨架的辉煌业绩。

把握时间节点，树立工作坐标，招商人有了“创造第三次辉煌”的信心，有了“再造一个招商局”的劲头，有了“建世界一流企业”的豪情，招商局必能超越历史流水账，把光荣与梦想写进历史深处。

《 人民日报 》（ 2017年12月26日 09 版）

(责编：王仁宏、蒋琪)