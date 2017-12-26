起底路边"古董"骗局:谎称施工挖到宝物 雇"托儿"讨价还价

一天，退休在家的刘老汉散步来到某地铁站附近，见到路边围着几个人在热闹地议论着什么。走近一看，原来路面铺着的报纸上，放着一座花盆大小的“玉狮子”。狮子身上满是泥巴，如同刚“出土”一般。一位看上去老实巴交的中年男人是这座“玉狮子”的主人，另一位年轻男人则跟他讨价还价要买下这座“玉狮子”。从他们的对话和旁观者询问中，刘老汉听出了名堂：“玉狮子”的主人张某自称是某工地的工人，前段时间施工打地基时挖出这个宝贝。他将宝贝藏在家里，准备以后卖个好价钱。谁知最近家中老父患重病住院，需要巨额治疗费用，张某只好将宝贝拿出来卖掉。
张某讲述他的家庭遭遇，让大家对他多了一份同情。可是如何辨别真伪呢？张某说有一个方法，即“将头发丝缠在玉器表面用火烧，假如头发丝未烧断，那么玉器就是真品，反之‘玉狮子’系赝品”。他让现场一位女士扯下一根头发丝缠在“玉狮子”身上，用打火机点燃几秒后，头发丝果然未烧断，“啧啧，是真品！”那位年轻男子对张某说，自己只带了1000多块钱，看能不能交个朋友把玉器卖给他，张某声称绝对不卖。年轻男子说自己在附近有熟人，看能否借些钱来，说完匆忙跑去借钱了。
看到刚才张某已验明玉器“真身”，刘老汉动心了。“大爷，您要能出我开的价钱，我可以先卖给您。”张某仿佛看出了刘老汉的心思。“今天出门买菜，没带多的钱，这样的古董错过了真可惜！”一旁有人遗憾地说。刘老汉生怕宝贝落入他人之手，掏出手机让老伴赶紧送钱来。幸好，老伴提醒他给地质专业毕业的亲戚打电话请教。亲戚的一番话让刘老汉打消了买“玉狮子”的念头，原来，玉器上烧头发丝辨别真伪的方法不靠谱。这以后，刘老汉散步时在另外一条街道又看见这伙人在出售“古董”。
其实，这伙骗子的骗术并不高明，围观者和买玉器的人都是“托儿”。他们抓住收藏品市场鱼龙混杂和普通人对古董鉴赏知识欠缺的漏洞，并编造悲惨的故事，诱使路人上当受骗。
湖北武汉市 郭 晖
《 人民日报 》（ 2017年12月26日 19 版）
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