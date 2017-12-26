香港拟推税务新政吸引内地投资

据中新网上海电 （记者李佳佳）有志扮演内地与国际世界之间“超级联络人”角色的香港，近日在上海宣讲其新鲜出炉的税务新方案，鼓励上海企业善用此新政“走出去”。

该研讨会由香港投资推广署与上海市国际贸易促进委员会联合主办，主题为“善用香港税务新政策·沪港合作共赢”。

统计显示，截至2017年6月底，在香港上市的上海企业共计105家（如上海电气集团、东方航空、交通银行等），市值近12758亿港元。近10年来，经由香港投资推广署的协助，成功在港开设公司及业务的上海企业已超过200家。

香港投资推广署署长傅仲森认为，香港在“一国两制”制度下拥有独一无二的优势，配合其他竞争优势，包括优越的地理位置、蓬勃的营商环境、健全的法制、对知识产权的严格保护，以及全面的世界级金融和专业服务业等，均有利于上海企业利用香港“走出去”。

不过相较于以往，由于即将于2018年实施最新的税务政策，此次香港在吸引内地的中小企业投资方面显得更有底气。税务新政大致包含两方面内容，其一是实行“两级制”的利得税，即将企业首200万港元的利得税率由原先的16.5%降至8.25%，其后的利润则继续按标准税率16.5%征收；其二是鼓励研发开支的税务政策，即首200万港元的符合资格的研发开支可获得300%的扣税，余额则获得200%的扣税。

此举被业界认为将提升香港营商环境的竞争力，激发其科创产业活力。同时，香港投资推广署也认为，“这对于有意选择在香港开展业务的内地企业来说非常具有吸引力”。

鉴于上海也在全力建设具有全球影响力的科技创新中心，并加快推动产业的转型升级，傅仲森认为，“这与香港均有可合作互补、协同发展之处”。

傅仲森表示，香港特区政府鼓励业界向一些香港既有优势或有需求的产业进发，包括金融科技、人工智能、智慧城市和生物医学。而上海企业可充分发挥沪港两地在科技创新方面的政策及资源优势，把握市场先机。

同时他还认为，在“进一步增强沪港澳台经济合作紧密度，加强金融、贸易、投资等重点领域合作，拓展‘走出去’新空间，全面参与‘一带一路’倡议”方面，上海企业的国际商业拓展可以借由香港商业平台优势向海外“走出去”，比如在港设立企业财资中心（CTC）等。

(责编：李栋、赵爽)