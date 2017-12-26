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工信部： 预计全年工业增长约6.5%

2017年12月26日08:03  来源：经济参考报
 
原标题：工信部： 预计全年工业增长约6.5%

　　12月25日，全国工业和信息化工作会议在京召开。工信部预计，全年全国规模以上工业增加值增长约6.5%，单位工业增加值能耗下降约4%，软件和信息技术服务业收入增长14%，电信业务总量增长69%，互联网行业收入增长40%。

　　工信部提出2018年主要预期目标：全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，单位工业增加值用水量下降4.5%；电信业务总量、互联网行业、软件和信息技术服务业收入分别增长50%、30%和13%左右。

　　工信部要求明年重点抓好八个方面工作：一是坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；二是统筹发展、管理与安全，全面推进网络强国建设；三是推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合，发展壮大数字经济；四是聚力提质量增效益，加快传统产业优化升级；五是发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长；六是建设中国特色先进国防科技工业体系，推动军民融合深度发展；七是深入推进改革开放，营造产业发展良好环境；八是推动全面从严治党向纵深发展，为制造强国网络强国建设提供坚强保障。（记者 侯云龙）

(责编：仝宗莉、李栋)
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