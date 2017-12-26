商务部:明确建立经贸强国时间表

北京商报讯（记者 蒋梦惟）中央经济工作会议为明年我国经济政策方向定下总基调后，各部委也纷纷召开相关领域会议部署2018年工作。在我国已经成为经贸大国的背景下，12月25日的全国商务工作会议上，商务部提出了建设经贸强国的时间表。商务部部长钟山表示，我国将分三步走来落实这一时间表，即2020年前，进一步巩固经贸大国地位；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。

“过去五年，我国国内消费、对外贸易、双向投资稳居世界前列，开放型经济新体制逐步健全，我国已经初步成为经贸大国。”钟山表示。而此前，海关总署新闻发言人黄颂平也介绍，今年前三季度，我国货物贸易进出口总值20.29万亿元人民币，同比增长16.6%，其中出口增长12.4%、进口增长22.3%。有分析指出，作为拥有世界人口最多的国家，全球第二大经济体，据测算，未来五年，中国将进口规模超过10万亿美元的商品和服务，贸易大国的地位还将被不断巩固。

十九大报告提出，我国要推动形成全面开放新格局，并强调“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”。同时还指出，拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式，推进贸易强国建设。从“贸易大国”到“贸易强国”，一字之差的背后不仅是我国贸易结构的不断优化，也意味着我国经贸即将进入全新时代。

数据显示，当前，中国正在迈向服务主导型经济，服务贸易保持良好发展势头，在国民经济中的地位显著上升。2012-2016年，中国服务进出口年均增速9.6%，高于同期货物贸易9.7个百分点。服务贸易世界排名上升至第二位。商务部副部长钱克明认为，服务贸易的快速增长成为中国外贸平稳发展和转型升级的新增长点，在中国深度参与经济全球化、融入全球价值链中扮演着重要角色。

值得注意的是，新兴服务领域和高附加价值服务出口成为中国服务贸易的一大亮点。数据显示，1-9月，我国新兴领域进出口10495.3亿元，同比增长10.3%。其中，知识产权使用费进出口同比增长38.8%，电信、计算机和信息服务进出口增长25.2%。商务部服贸司司长冼国义表示，新兴服务出口较快增长，是中国大数据、云计算、移动互联技术在全球处于领先地位，“一带一路”建设持续推进以及中国制造业的生产服务能力增强等多方面因素产生的结果。

此外，近年来，在我国经贸市场中，民企的角色一直被强化。黄颂平介绍，今年前三季度，我国民营企业进出口7.81万亿元，增长17.8%，占我国进出口总值的38.5%，比去年同期提升0.4个百分点。其中，出口5.23万亿元，占出口总值的46.8%，继续保持着第一大出口经营主体的地位。

在上述发展背景下，业内专家表示，本次钟山所提经贸强国的建设时间表也正与十九大报告提出的“两个阶段”、“两步走”的战略安排相一致。

钟山表示，未来五年，商务改革发展要推进六方面主要任务，实施若干行动计划，包括增强消费对经济发展的基础性作用，提升外贸竞争新优势，提高双向投资水平，优化区域开放布局，构建新型国际经贸关系，增强商务服务民生能力。而具体到明年，钟山介绍，商务部将着力推动消费升级、保持外贸稳定增长、有效利用外资、引导对外投资有序发展、落实好重大对外援助任务、深化“一带一路”经贸合作、拓展全方位经贸合作、打好商务脱贫攻坚战、办好首届中国国际进口博览会。

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