北京试点路侧停车电子收费

记者今天从北京市交通委了解到：为缓解交通拥堵、治理路侧停车秩序和规范路侧停车收费，按照“停车入位、规范收费、人钱分离、违停受罚”的思路，北京市在城六区和通州区共计37条试点路段4086个路侧停车位安装了路侧停车电子收费前端设备。经北京市政府同意，自2017年12月26日零时起实行路侧停车电子收费试点，试点时间原则上为一年左右。
据了解，本次试点采用视频桩、地磁及高位视频三种车位检测设备，感应车辆进出、留存车辆图片，并将相关信息实时传输至市级平台，统一计算停车时间和费用，实现全市统一电子计时收费。
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