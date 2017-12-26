原标题：5.5亿元起拍！“烂尾”大酒店淘宝拍卖 或成“淘宝最高单”

新华社太原１２月２５日电（记者马晓媛）继顺丰上月以３．２亿在淘宝拍走两架飞机之后，淘宝司法拍卖平台近日将再度开拍大单。位于太原市的一处在建希尔顿大酒店将进行拍卖，起拍价５．５亿元，若交易成功，将有望成为淘宝单笔交易成交额之最。

山西省高级人民法院发布的竞买公告显示，拍卖将于２０１８年１月２日１０时至２０１８年１月３日１０时进行。拍卖标的位于太原市北大街８号１幢，包括第１至３７层及地下１层、地下２层的在建工程及该在建工程坐落的土地，总建筑面积为７６１３９．９８平方米。

据了解，此次拍卖的希尔顿酒店于２００６年开始筹建，由山西晋豪国际大酒店有限公司投资建设，希尔顿酒店集团负责运营管理。２０１０年，该项目主体封顶，地上部分高达１５６米，成为当时山西省第一高楼，原本预计次年开业，但随后项目停摆至今。

据法院公布的《执行裁定书》显示，这处希尔顿大酒店被司法拍卖的原因为酒店开发方资金链断裂，无法正常支付工程款。

近年来，在淘宝司法拍卖平台成交的拍品可谓五花八门。２０１７年１１月２０日，三架波音７４７货机在淘宝司法拍卖平台正式开拍，经过多轮竞价，其中两架波音７４７货机以３．２亿元的总价，成功被顺丰航空有限公司拍走。１１月底，苏州市姑苏区人民法院在淘宝司法拍卖平台拍卖的３７２头活体梅花鹿，被苏州市动物园以１７２万元的价格成功购得。

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