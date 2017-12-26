原标题：从“五大计划”看我国经贸强国建设“路线图”

新华社北京１２月２５日电 题：从“五大计划”看我国经贸强国建设“路线图”

新华社记者于佳欣

在２５日召开的全国商务工作会议上，商务部部长钟山提出了建设经贸强国“三步走”战略，到２０５０年前，实现全面建成经贸强国的目标。为此，商务部将从消费、贸易、外资等领域入手推出若干行动计划，助力经贸强国早日建成。

消费升级行动计划

根据经贸强国建设“三步走”战略，从２０２０年到２０３５年，我国将由“进一步巩固经贸大国地位”向“基本建成经贸强国”迈进。届时，我国将成为世界第一商品消费大国，商品和服务消费结构进一步优化，中高端消费比重显著提升。

“消费升级行动计划”是商务部为实现经贸强国目标，在未来五年消费领域的重点工作举措。市场运行司司长陈国凯表示，商务部将从打造城乡便民消费服务中心、实施商圈消费引领工程、搭建国际消费新平台、推动绿色消费、构建现代供应链、建设放心消费环境六方面推进。

“服务消费快于商品消费是一国消费发展的必然趋势。”服贸司司长冼国义表示，商务部未来将努力推动建设若干社区便民消费服务中心；促进以数字驱动为基础的服务消费新模式的发展；并且进一步规范家政行业等服务领域秩序。

贸易强国行动计划

目前，我国货物出口稳居世界第一，进口居世界第二。在基本建成经贸强国之际，我国贸易强国目标也将基本实现。而“推进贸易强国建设”也是十九大报告中明确提出的内容之一。

钟山指出，改革开放以来，我国对外贸易实现了历史性跨越，但目前外贸大而不强问题依然突出，需要在提升创新能力、出口产品质量等方面进一步提高。

外贸司司长任鸿斌表示，为推进贸易强国建设，要努力推进五个优化，既在国际市场、国内市场、商品结构、经营主体、贸易方式等方面实现优化。

具体来说，就是要加快培育外贸新业态，适时扩大跨境电商综合试验区范围；促进加工贸易创新发展，继续实施积极的进口政策，精心办好首届中国国际进口博览会；推进全国通关一体化等贸易便利化措施。

外资促进行动计划

我国利用外资已居世界第三位，且制造业和高技术产业吸引外资占比均大幅提升。商务部提出，２０２０年前，我国将力争成为世界第二利用外资大国，外资结构进一步优化。

日前结束的中央经济工作会议对有序放宽外资市场准入，继续推进自由贸易试验区改革试点提出了要求。

外资司司长唐文弘表示，２０１８年在外资促进工作上，商务部将全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度；大幅减少市场准入限制，深化制造业、服务业开放，积极稳妥推进金融业开放；优化区域开放布局，提高西部地区吸收外资规模和质量等。

对外投资创新行动计划

目前，我国对外投资规模跃居世界第二，成为净资本输出国。未来我国将努力由第二大对外投资国成为世界第一大对外投资国，对外投资水平进一步提升。

商务部合作司司长周柳军表示，在促进对外投资方面，商务部将按照“鼓励发展＋负面清单”原则，继续支持战略清晰、坚持主业的企业对外投资；并引导上下游关联企业组建对外投资联合体，推动企业联合走出去；创新管理服务方式，依法惩治境外不规范经营行为。

多边区域经贸合作行动计划

根据经贸强国建设目标部署，到２０２０年，我国全球经济治理能力将进一步增强，提出更多中国主张、中国方案、中国倡议。到２０３５年前，成为全球经济治理重要引领者。

这一行动计划提出，将推进自贸区扩围提质、深化区域次区域合作，促进贸易投资自由化便利化，提升我国在经贸规则制定话语权等。

国际司司长张少刚说，２０１８年商务部将积极推动与以色列、斯里兰卡、巴基斯坦、新加坡等自贸协定谈判或升级谈判。并通过稳定中美经贸关系、推动中欧投资协定谈判等提升双边合作水平。

(责编：仝宗莉、蒋琪)