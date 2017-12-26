2018年我国将改造棚户区580万套

新华社北京12月25日电（记者王优玲）住房和城乡建设部部长王蒙徽近日说，2018年将扎实推进新一轮棚改工作，将改造各类棚户区580万套。
据了解，2017年，我国各类棚户区改造开工609万套，顺利完成年度目标任务，完成投资1.84万亿元。
王蒙徽说，要全力做好公租房工作，增加公租房实物供给，持续提升公租房保障能力，优先保障环卫、公交等行业困难群体，将符合条件的新就业无房职工、外来务工人员和青年医生、青年教师等纳入保障范围，对低保、低收入住房困难家庭，要实现应保尽保。
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