原标题：2020年实现贫困地区国家高速公路主线基本贯通

新华社北京12月25日电（记者赵文君）未来三年，交通运输部将继续推进交通扶贫，确保2019年底具备条件的乡镇、建制村通硬化路，2020年实现贫困地区国家高速公路主线基本贯通。这是记者25日从交通运输部工作会议上获悉的。

当前，交通扶贫脱贫已进入攻坚拔寨的关键冲刺期。特别是深度贫困地区基础设施发展滞后、生态环境脆弱、自然灾害频发，交通扶贫脱贫要求高、任务重、难度大，是脱贫攻坚的坚中之坚。交通运输部部长李小鹏表示，要采取更加集中的支持、更加有力的举措、更加精细精准的工作，进一步完善政策设计，加大攻坚力度，确保完成交通扶贫脱贫攻坚任务。

据介绍，未来三年，交通运输部门要突出抓重点、补短板、强弱项，进一步加大对贫困地区高速公路、普通国道建设的倾斜支持，到2020年实现贫困地区国家高速公路主线基本贯通，具备条件的县城通二级及以上公路。加快推进通村畅乡的“幸福小康路”建设，确保到2019年底实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。

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