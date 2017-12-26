原标题：中国公路总里程五年增长53.4万公里

新华社北京12月25日电（记者赵文君）我国交通运输行业实现交通基础设施跨越式发展，“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，公路总里程五年增长53.4万公里。这是记者25日从交通运输部工作会议上获悉的。

“五纵”综合运输大通道包括南北沿海运输大通道、京沪运输大通道、满洲里至港澳台运输大通道、包头至广州运输大通道、临河至防城港运输大通道。“五横”综合运输大通道包括西北北部出海运输大通道、青岛至拉萨运输大通道、陆桥运输大通道、沿江运输大通道、上海至瑞丽运输大通道。

交通运输部部长李小鹏介绍，交通运输部深入开展“四好农村路”建设，五年新改建农村公路127.5万公里，全国约99.2%的乡镇和98.3%的建制村通上了沥青路、水泥路；城乡交通运输基本公共服务均等化加快推进，乡镇和建制村通客车率分别达到99.1%和96.5%以上，城乡运输一体化水平接近80%，县乡村三级物流体系不断健全。

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